用上这五招，让学渣成功逆袭！

有些孩子学习不好，让家长十分失望。孩子为什么会学习不好呢？当孩子学习不好时，家长们该怎么正确应对呢？通过什么方法可以提高孩子成绩？想解决这些问题，家长不妨看看以下内容！

孩子为什么学习不好？

1.天生因素

有的孩子悟性较差，学习时又没有掌握科学的学习方法，成绩自然会变差。

2.孩子受外界因素影响

孩子们很容易受外界因素影响，如果父母经常吵架或者孩子经常受别人嘲笑、欺负等，自然就没办法静下心来好好学习。

3.没有学习的动力

孩子学习不好，最大的原因是孩子没有学习动力。一旦孩子自我放弃，学习成绩就很难变好。当然，还有很多的孩子学习不好，是因为不能吃苦。

努力是成功的基石，一旦孩子们以慵懒的态度对待学习，学习成绩想变好自然是不可能的。

家长怎么帮助孩子提高学习成绩？

1.树立好的榜样

家长们如果想孩子好好学习，可以为他们树立一个好榜样。孩子从学校回来后，家长们不要沉迷在手机或者电脑上，应做个好榜样，和孩子一起看书学习。

2.控制孩子的学习时间

家长要控制好孩子的学习时间，不能给孩子报太多兴趣班。周末时不要让孩子整天学习，带孩子出去玩玩，让孩子劳逸结合，提高学习效率。

3.培养孩子的学习兴趣

如果孩子能够主动喜欢学习，那么提高学习成绩就会容易很多，所以家长要注意培养孩子的学习兴趣。家长要让孩子明白，好好学习有利他们自身的成长，让他们未来生活更加美好。当孩子学习取得进步时，家长应适当夸奖，让孩子进一步爱上学习。

4.适当的补课

孩子学习成绩不好，家长可以适当给孩子补课。这些课可以是网课，最好家长和孩子一起听课，如此一来，不仅监督了孩子，家长听课后还可以指导孩子，从而提高学习成绩。

5.让孩子掌握科学学习方法

学习也是讲究方法的，家长可以教给孩子们一些科学的学习方法，教会孩子预习、复习、总结知识。

总之，孩子学习成绩不好，家长不可操之过急，也不可责骂体罚孩子，而应该找出一些恰当的方法激励孩子，让孩子喜欢上学习。

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