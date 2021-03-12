做到这几点，就能让BB远离红屁屁

宝宝肌肤稚嫩脆弱，特别是小屁屁。如果父母护理不当，很可能导致宝宝出现“红屁屁”。宝宝得了红屁屁后会感到很不舒服，情绪变得烦躁不安，甚至哭闹不止，影响宝宝睡眠质量。那么，父母该如何避免宝宝患上红屁屁呢？

1.选择轻薄透气好的纸尿裤

宝宝的小屁屁长时间包裹在纸尿裤中，如果长期处于闷热潮湿的环境下，经常接触尿液和残留的粪便就会患上红屁屁。所以，透气性好、质地柔软轻薄的纸尿裤可以减少对宝宝肌肤的摩擦，减低红屁屁的发生几率。

2.及时清洁

宝宝的纸尿裤一般2-3个小时更换一次，根据宝宝年龄的不同，换纸尿裤间隔的时间也不同。宝宝年纪越小，更换就要越频繁。经常更换纸尿裤，可以减轻皮肤的不适感。

更换纸尿裤时，妈妈一定要先将宝宝的屁屁清洗干净。首先选择质地柔软的纸巾将宝宝屁屁的残留粪便擦干净，用流水清洗那就更好。清洗干净后，用干纸巾及时将宝宝屁屁上的水分擦干。请注意，不要过度清洁也不要用力过猛，以免造成宝宝皮肤损伤。

尽量选择用温水给宝宝洗屁屁，不要使用湿巾。洗完后擦干水分，要使用吸水性强的、柔软的纸巾或者毛巾。

3.涂抹护臀膏

护臀膏可以预防红屁屁，并不是在宝宝患上红屁屁后才使用的。宝宝使用护臀膏，不仅可以滋润宝宝屁屁的皮肤，避免干燥，还能在宝宝的屁屁上形成一层隔离层，从而隔离尿液和汗液，减少其对皮肤的刺激，让小屁屁保持干爽。给宝宝洗完屁股后，一定要把水轻轻擦干晾一会儿再涂上护臀膏。另外，要选择没有香精或者其他刺激性成分的护臀膏，以免对宝宝的屁屁造成伤害。

想要避免宝宝红屁屁，父母一定要坚持做好以上几点。如果宝宝已经得了红屁屁，家长也不要过于担心，情况不严重的话，应保持宝宝屁屁干爽，这样能帮助宝宝恢复。情况严重时一定要及时就诊，谨遵医嘱配合治疗。

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