睡前奶要不要断？宝妈们一定要知道

不少宝宝在睡觉前会吃一次奶，随着宝宝逐渐长大，很多妈妈都在纠结，这“睡前奶”到底要不要断？其实，到底要不要给孩子断，什么时候断都要结合孩子成长阶段来考虑，具体内容请接着往下看：

0-6个月：不建议断

添加辅食前，宝宝仍然会在半夜需要吃1-3次夜奶。因此，即使成功断掉“睡前奶”，也没有多大的实际意义，因为宝宝隔几个小时后还是会感到饿，睡前不给他喂奶，宝宝半夜饿醒还是会补回去。

6-12个月：在特殊情况下可以断

添加辅食以后，随着宝宝口腔咀嚼能力的提高，吃的辅食也逐渐变多，自然而然地把母乳或配方奶替换下来。在这个阶段，妈妈由于个人或家庭原因，无法在睡前给娃喂奶，可以通过改变整体喂养和作息来帮助宝宝断掉睡前奶。

在调整过程中，妈妈一定要让宝宝摄入充足的营养，并且要符合日常作息规律。只要宝宝生长发育正常，作息时间没有受到影响，就可以让宝宝慢慢戒掉睡前奶，同时在其他时间点加强营养。

1岁以后：不是必须

为了让身体摄入充足的钙，宝宝1岁后仍然需要喝奶或其他乳制品。

1-2岁宝宝每天需要1-1.5份乳制品，如果只喝奶的话，每天应保证250-375毫升的奶。这个年龄段的宝宝，如果白天喝了足够的奶，睡前奶自然就不需要喝了。如果宝宝习惯在睡觉前喝奶，妈妈也可以满足他。

2-3岁宝宝每天需要1.5份乳制品，同样如果只喝奶的话，每天应保证375毫升的奶。和1-2岁宝宝一样，只要喝奶量达到推荐值，可以让宝宝自行决定要不要喝睡前奶。

3岁以上宝宝也是如此。只要保证每日乳制品的摄入量达到推荐值，至于睡前要不要喝奶，完全取决于宝宝个人的喜好和习惯。

总而言之，6个月添加辅食后，如果情况需要，妈妈可以考虑让宝宝慢慢断掉睡前奶。但是，睡前奶并没有到了某个年龄必须断的说法。只要宝宝愿意喝，妈妈可以让他一直保留这一习惯。

最后提醒大家，如果让宝宝继续喝睡前奶，最好安排在睡前程序开始前。这里说的睡前程序，指的是宝宝睡觉前固定要做的事情，比如刷牙、洗澡、读绘本、穿睡袋等。宝宝经过这一系列流程，情绪逐渐平静下来，并逐渐进入梦乡。

在睡眠程序开始前喝奶，一是对小宝宝而言，可以防止奶睡的睡眠关联；二是对于大宝宝来说，可以有效保护口腔健康。

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