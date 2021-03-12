孕期去水肿干货，快来pick！

怀孕后长胖就算了，还肿这是怎么肥四？有的准妈妈到最后，脚肿得连鞋子都穿不进去，真可谓是步履艰难！

别着急，今天育儿网小编就给大家分享一篇去水肿干货，赶紧来pick~

如何知道自己肿不肿？

其实，方法很简单。怀孕28周后，你可以用手指在手背或小腿轻轻按压，如果皮肤马上就能复原那就是正常的，没有立即复原就是水肿。

为什么怀孕后会水肿？

准妈妈在孕期出现水肿，常见原因有三个：

1.血液稀释

准妈妈怀孕后，体内血容量增加。但血液中红细胞的增加幅度不如血浆的增加幅度，血浆蛋白没怎么增加，血液相对变稀，血浆胶体渗透压下降，水分转移到组织间隙，进而引发水肿。

2.血液回流受阻

随着孕期的增长，子宫随之增大，压迫血管影响下肢血液回流，就会导致下肢浮肿。

3.内分泌发生变化

怀孕后，准妈妈的内分泌功能发生改变，醛固酮、雌激素的的分泌量上升，体内水、钠潴留增多，就会引发水肿。

孕期水肿分生理性和病理性

通常而言，孕期水肿分为生理性水肿和病理性水肿两种。

1.生理性水肿

生理性水肿大多出现在膝盖以下或脚踝处。这种水肿在早上可能不是很明显，经过一天的活动后，晚上就会表现得很明显。

2.病理性水肿

病理性水肿的发生部位较多，通常出现在脸部、双手、腹部、下肢等处。用手轻压皮肤时，会出现皮肤下陷、肤色暗蓝、弹性变差等情况，有时甚至会出现指尖刺痛、感觉丧失、大腿外侧发麻等现象。不过，这水肿不会影响胎儿健康，并且宝宝出生后会自然消失，所以也不用太担心。

如果准妈妈不能确定是生理性水肿还是病理性水肿，应及时去医院检查诊断，并配合医生积极治疗。

想要预防孕期水肿，准妈妈可以这样做

想要预防孕期水肿，准妈妈要做好以下几点：

1.穿衣宽松舒适

准妈妈穿衣过紧会影响血液循环，进而导致身体发生水肿。

对策：怀孕期间，准妈妈最好穿纯棉材质的宽松衣服，不要穿过紧的衣服，特别是裤子。另外，建议准妈妈在孕期穿柔软、天然的布鞋或软皮鞋。购买鞋子时，要注意查看鞋底防滑性，并且鞋后跟以2厘米为宜。

2.采用正确的睡姿

右侧卧会压迫下肢静脉，给血液回流造成阻碍，进而引发水肿。

对策：准妈妈睡觉时应采用左侧卧或仰卧睡姿，躺下后可以在脚下垫一个枕头，让血液循环更顺畅。另外，睡前把双脚抬高15-20分钟可有效减轻孕期水肿。

3.保持均衡的饮食

怀孕期间，身体调节水分和盐分的机能有所降低，导致血液变得很浓稠，循环速度变慢，进而出现水肿。

对策：日常生活中，准妈妈要保持饮食清淡，保证摄入充足的蛋白质，多吃水果和蔬菜，少吃土豆、白薯等容易胀气或不易消化的食物，不吃腌制、高盐、罐头或加工食物，比如薯片、咸菜等。

4.适当保暖

寒冷会对血液循环产生不利影响，让水肿变得更严重。

对策：孕期一定要做好保暖工作，特别是膝盖不能受凉，睡觉时要把被子盖好盖严实。

5.充足的睡眠

人只有在休息时，体内各个器官的负担才会减轻。当血液循环顺畅时，水肿自然会减轻或消失。

对策：准妈妈每天要注意休息，不要劳累过度。吃完饭后可以出门散散步，保持睡眠时间充足。

6.采用正确方式泡脚

泡脚是利用渗透压原理，使末梢神经受到刺激，从而缓解下半身血液循环不畅。

对策：准妈妈泡脚时要控制好水温，保持在40-42℃为宜。另外，泡脚时间不宜过长，通常泡20分钟就可以了。提醒大家，泡脚时水位要一定要没过脚踝。

7.保持适量运动

借助小腿肌肉收缩，可以让静脉血回流心脏更顺畅。

对策：准妈妈在孕期要多起身走动，促进下肢血液循环。需要注意的是，准妈妈平时不要跷二郎腿。另外，游泳和散步可以有效预防水肿的发生。

按摩可也以促进血液循环，同样可以预防孕期水肿，特别是睡前按摩，能缓解腿部酸痛，提高睡眠质量。

8.饮水适度

孕期下肢水肿，通常是摄入盐分过多或子宫压迫造成的，和饮水过多没有关系。

对策：有的准妈妈认为水肿就是喝水太多引起的，于是就开始控制自己饮水量。其实，生理性水肿一般无需限制喝水量。

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