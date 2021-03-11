红烧芋头，老人小孩都爱吃，家庭聚餐一定要有！
发布于2021-03-11 10:23:02 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
最圆满的聚餐，一定要照顾到全家老小的口味，特别是老人和孩子，需要格外照顾。老人的牙口不好，孩子的味蕾稚嫩，好咀嚼又易消化的食物最适合他们啦。这小芋头炖熟之后，入口特别软糯，用舌头抿一抿就化了，再加上红烧的滋味，更让人欲罢不能。不仅好吃，营养也丰富，在节日里满是硬菜的餐桌上，不妨试试它，别看纯素，肯定会很快被抢光的！
【材料】
主料：芋头300g。
配料：尖椒1个，葱1截，姜1块，蒜2瓣，干辣椒1个。
调料：红烧酱油2大勺，盐1小勺。
【准备】
小芋头去皮切块，尖椒切碎，葱蒜切片，姜切丝。
【做法】
1.自动烹饪锅加适量油，选择“焖”模式，预热放入姜丝和葱蒜片；
2. 爆香后放入切块的小芋头；
3. 加入红烧酱油；
4. 再放入盐；
5. 炒匀之后加水没过食材；
6. 焖煮十几分钟，汤汁收匀，撒入尖椒粒，炒匀就可以出锅了。
【心得分享】
1.红烧酱油中含有糖分，可以不加糖；
2. 如果换成小芋仔可以整个来烧；
3. 盐的用量注意根据个人口味调整。
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