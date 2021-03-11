红烧芋头，老人小孩都爱吃，家庭聚餐一定要有！

最圆满的聚餐，一定要照顾到全家老小的口味，特别是老人和孩子，需要格外照顾。老人的牙口不好，孩子的味蕾稚嫩，好咀嚼又易消化的食物最适合他们啦。这小芋头炖熟之后，入口特别软糯，用舌头抿一抿就化了，再加上红烧的滋味，更让人欲罢不能。不仅好吃，营养也丰富，在节日里满是硬菜的餐桌上，不妨试试它，别看纯素，肯定会很快被抢光的！

【材料】

主料：芋头300g。

配料：尖椒1个，葱1截，姜1块，蒜2瓣，干辣椒1个。

调料：红烧酱油2大勺，盐1小勺。

【准备】

小芋头去皮切块，尖椒切碎，葱蒜切片，姜切丝。

【做法】

1.自动烹饪锅加适量油，选择“焖”模式，预热放入姜丝和葱蒜片；

2. 爆香后放入切块的小芋头；

3. 加入红烧酱油；

4. 再放入盐；

5. 炒匀之后加水没过食材；

6. 焖煮十几分钟，汤汁收匀，撒入尖椒粒，炒匀就可以出锅了。

【心得分享】

1.红烧酱油中含有糖分，可以不加糖；

2. 如果换成小芋仔可以整个来烧；

3. 盐的用量注意根据个人口味调整。

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