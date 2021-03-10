哈里王子夫妇“开撕”英国皇室，民众呼吁贬为平民

据外媒报道，近日，英国哈里王子和他的妻子梅根接受了美国名嘴奥普拉的电视专访，爆出英国皇室的众多猛料。节目播出后，哈里王子夫妇的言论惹怒了众多英国皇室支持者。

梅根在专访中大爆皇室猛料，言论惹怒英国民众

在这次电视专访中，哈里王子夫妇声称他们遭受皇室亏待，梅根甚至揭露皇室有种族歧视。梅根表示，皇室担心他们的儿子阿奇肤色太黑会给皇室形象带来不利影响，就不愿给他授予王子头衔。她还反复强调，皇室成员谎话连篇，并没有和当初承诺的那样保护所有成员，丝毫不给皇室成员留颜面。

据悉，哈里王子夫妇将接受奥普拉访问的消息传出后，英国皇室就担心他们在节目中的言论会给皇室形象造成破坏，进而引发君主立宪制的危机。

然而，3月7日，专访在美国CBS播出后，英国不少皇室支持者并没有“脱粉”，反而厌恶起哈里王子夫妇。这些支持者认为，哈里王子夫妇对女王伊丽莎白二世不敬，对皇室缺乏尊重，根本不配拥有贵族封号，呼吁女王将他们贬为平民。

梅根遭死对头猛烈炮轰，美国民众表达支持

英国名嘴皮尔斯摩根曾经被梅根亏待过，是梅根的死对头。皮尔斯以前和梅根的关系很密切，还一起讨论过《金装律师》中的演出。但梅根和哈里认识后，就不再搭理他了。从此以后，皮尔斯就非常恨梅根，攻击起来毫不留情，这一次皮尔斯也没有放过机会。

皮尔斯表示，哈里竟然让全球人民都看到他憎恨家庭、君主制和自己的祖国，是无耻的背叛，非常下流。

和英国人憎恨梅根相比，美国各界对梅根的言论非常支持。美国民众认为，哈里和梅根又诚实又勇敢。如果梅根在皇室内部都会遭受种族歧视，更不用说身为平民的黑人女性了。他们夫妻俩可以摆脱这种生活，真的很了不起。

还有人表示，如果当年戴安娜王妃身边的人也可以这么勇敢，戴安娜就可以过上梅根现在的生活。尽管梅根的生活现在仍有一些波折，但至少摆脱了牢笼的束缚。

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