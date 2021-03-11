小月龄宝宝不能出门？做到这几点完全没问题！

很多妈妈认为，月龄小的宝宝最好别带出门。确实，如果宝宝还未满月，建议尽可能待在家里，以免外出时遭受病菌感染。但随着时间的推移，就可以带宝宝出去看一看这美丽的世界啦~

尤其是当宝宝会抬头后，他更喜欢竖抱，这时候想要出门的意愿会更加强烈。不过在带小月龄的宝宝出门时，还是有几点需要注意的：

1.睡足后再出门

带宝宝外出前，建议让他睡足后再出门。但不满百天的宝宝每天睡觉时间较长，清醒时间较短，想要做到也确实不太容易。

建议大家也可以等宝宝情绪较好时带他出门活动，这样就不会一出门就闹觉。

2.吃饱后带他出门

宝宝感到饿时就会哭闹，什么安抚方法都没用，只有喂奶有效果。不满百天的小宝宝，每隔两三小时就要吃一次母乳；如果宝宝是奶粉喂养，每隔三小时左右就要吃一次。

建议各位妈妈，让宝宝吃饱了再出门，以免手忙脚乱，产生不必要的尴尬。

3.做好保暖工作

爸爸妈妈带小宝宝外出，保暖工作得做好。像现在的气温还比较低，除了要给宝宝穿好衣服，父母还要给他戴上帽子、穿上袜子等。但如果气温较高，就不要给宝宝穿太多，以免捂出痱子或者出汗后受凉。要根据当地的天气情况，合理穿衣

这个阶段的宝宝免疫力还比较弱，带宝宝出门一定要多加注意，预防疾病~

4.别去太远的地方

宝宝月龄还小，去哪儿玩都要选择离家比较近的地方。万一宝宝有什么需要，可以尽快带他回家。

另外，不要带宝宝去偏僻的地方玩耍。偏僻的地方不仅交通不便，可能还有很多蚊虫。要知道，宝宝皮肤娇嫩，是蚊虫的最爱。

5.防晒工作不能忘

适当晒晒太阳对宝宝的身体健康好处多多，不仅可以增强抵抗力，还能通过晒太阳让身体合成维生素D，促进身体对钙的吸收。

但如果太阳太大，父母就还是要做好宝宝防晒工作。如果阳光强烈，应及时打开遮阳伞，此外千万不能让阳光直射宝宝的眼睛。

6.外出时间不要太久

带宝宝出门，父母一定要控制好时间，外出一个钟头左右为宜。小宝宝每次醒来的时间也就1小时左右，出门太久会让他感到不大舒服。

再说，户外环境嘈杂，会让宝宝睡不好觉，打乱正常的作息规律。

7.别让他人亲吻拥抱宝宝

很多人看到宝宝可爱，都想要抱一抱、亲一亲。面对这种情况，爸爸妈妈一定要及时制止。

特别是有的人生病了，或者喷了很浓的香水，画了很浓的妆，为了宝宝的健康，父母最好不要让他们和宝宝有接触。

8.宝宝用品要带齐

奶粉、奶瓶、护臀膏、纸尿裤等，宝宝必需品都要带着，以备不时之需。如果需要出门时间长一些，建议再带上换洗衣服，小汗巾等等。

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