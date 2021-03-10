一日三餐这样吃，宝贝聪明10倍！

众所周知，孩子的智力水平受多种因素影响，比如遗传、环境、后天教育等，但很多父母忽视了日常饮食营养对孩子智力发展的重要性。想让孩子越来越聪明，父母在一日三餐中要给孩子这样吃：

1.每天吃一个鸡蛋

鸡蛋中富含胆碱、卵磷脂、维生素等多种营养元素。其中，胆碱是神经递质合成的必需营养素，同时也是细胞膜的重要成分。每天给孩子吃一个鸡蛋，有助于提高孩子的记忆力和注意力。

有研究对200多名孩子进行了持续6个月的观测，结果发现，那些每天坚持吃一个鸡蛋的孩子，体内的胆碱和DHA水平很高，而这两种营养元素对大脑发育很有帮助。

2.每天吃两三个核桃

核桃含有大量不饱和脂肪酸和多种矿物质元素，是一种常见的补脑食物，很多父母都会给孩子吃。如果孩子年纪小，可以在辅食中加一点核桃粉喂给他吃，从而促进大脑发育。

提醒大家，核桃的油脂含量很高，孩子吃多了容易消化不良，还会发胖，建议爸爸妈妈每天给孩子吃三个为宜。如果孩子不满三岁，一定要将核桃捣成粉末再给他们吃。

3.多吃鱼肉

鱼肉中富含的卵磷脂，是大脑神经递质合成的必要营养素。孩子多吃鱼肉，不但能够促进智力发育，还能提高记忆力和逻辑分析能力。

另外，鱼肉中还含有大量不饱和脂肪酸，对视力发育和大脑发育十分有利。加拿大专家发现，鱼肉中含有的DHA和Omega-3具有强化记忆的作用。

请注意，给娃吃鱼有一定讲究，不能乱吃。建议父母购买一些鱼刺较少的鱼给孩子吃，比如三文鱼、白鲳鱼等。鱼肉中很容易沉积重金属元素，父母买鱼时一定要注意查看货源是否正规，不要吃旗鱼、鲑鱼等这些大型鱼类。

4.经常吃黄花菜

黄花菜也被称为金针菜，它不仅含有丰富的营养，还具有一定的药用价值。黄花菜中含有的一些物质具有健脑的作用，孩子经常吃可以改善和提高大脑功能。

另外，常吃黄花菜有助于清除动脉的沉积物，提高孩子的记忆力和注意力。

5.西兰花要常吃

西兰花含有蛋白质、胡萝卜素、维生素等多种营养元素，营养既丰富又全面。特别是含有的维生素K能够提高大脑活力，让小家伙越来越机灵。

而且，西兰花口感细腻，深受孩子们的喜爱。另外，西兰花含有的植物纤维较细，还能够帮助孩子肠胃消化吸收。

6.猕猴桃可常吃

猕猴桃含有大量维生素C，这种维生素不仅减轻人的抑郁症状，促进神经递质的合成，还能提高孩子的智力水平。除了猕猴桃外，富含维生素C的水果还有很多，比如草莓、苦瓜、柑橘、鲜枣等，大家可以根据孩子喜好自由选择。

7.每天喝300毫升牛奶

奶制品营养丰富，不但含有大量优质蛋白质，还含有多种维生素、钙、磷等微量元素。奶酪、纯牛奶营养价值高，可以满足孩子大脑发育和骨骼发育所必需的营养需求。

父母每天应给孩子喝一杯300毫升的纯牛奶，如果是青春期孩子，中午时还可以给他们喝一杯酸奶补充营养。

爸爸妈妈在购买奶制品时要注意查看外包装上的配料表，有些饮料是奶粉和香精勾兑而成，孩子喝了后对身体并无益处。

TIPS：会影响孩子智力的几种食物

饮食过咸会造成血管损伤，有可能导致脑供血不足，长此以往就会让孩子变笨。摄入过多铝元素容易引发肌力下降，日常生活中不要让孩子吃油条，也不要用铝锅炒菜。

另外，皮蛋、爆米花等食物含铅量过高，孩子经常吃会含铅的食物会损伤大脑，导致智力落后。

益智食物有很多，以上只是常见的几种。父母想要孩子聪明，关键要保持均衡饮食。有的父母会给i孩子吃健脑保健品，其实效果并不好，日常生活中很多食物都有健脑功效，何必执念于这些保健品呢？

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