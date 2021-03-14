敲黑板，千万别让这几种人亲BB！

亲吻虽然可以表达爱意，但有可能会置宝宝于危险之中。宝宝的免疫系统发育不成熟，抵抗力弱于成年人，更容易感染疾病。尤其是以下六种人不宜亲吻宝宝，家长们一定要重视起来，快来了解！

1.腹泻的人

腹泻大多是肠道传染病引起的，腹泻的人的口腔内会存在着大量细菌。这种细菌对于成人来说危害不大，但如果宝宝不小心接触到这种细菌就有可能引发腹泻。

2.感冒、咽喉炎等病毒感染的人

患了感冒、咳嗽的人唾液、手上可能都沾染着病毒，所以最好应该戴上口罩、勤洗手，千万不要亲吻宝宝，减少和宝宝接触机会，以免将病毒传染给宝宝。

除此之外，发热，咽、扁桃体炎、颈部淋巴结肿的人最好也不要接触宝宝。因为他们很可能携带着EB病毒，进而导致宝宝患上亲吻病。

3.脸上有脓包的人

对于成人来说，可能只是个小小的脓包，但对孩子来说，却可能导致宝宝陷入危险之中。为了孩子的安全与健康，脸上有脓包的人尽量和宝宝保持一定的距离。

4.患口腔疾病的人

患有牙周炎、龋齿等口腔疾病的人，嘴里有很多细菌，亲吻时有可能会将细菌传染给宝宝。另外，有以上这些口腔疾病的人也不要嘴对嘴给宝宝喂食物。

5.患有幽门螺旋杆菌的人

幽门螺旋杆菌会通过唾液、亲吻、嘴对嘴喂饭传播。所以为了大家的健康与卫生，请不要亲吻宝宝。吃饭时最好使用公筷，给宝宝喂饭应使用儿童专用筷。

6.浓妆艳抹的人

宝宝皮肤稚嫩脆弱，很可能对化妆品过敏。化妆品中的成分多且杂，会给宝宝肌肤带来不良刺激。

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