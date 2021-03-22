这些育儿谣言不要信，通通都是假的！

相信不少新手妈妈妈妈听过“宝宝的腿要绑才直”，“马牙、板牙要挑”这样的老话，那么，这些老话是否有道理呢？今天育儿网小编就给大家击破这些育儿误区，赶紧来了解一下：

“马牙、板牙”要挑

点评：有可能引起感染，甚至让宝宝患上败血症。

有的宝妈发现，宝宝牙床上长了白色的东西，像米粒一样大小。有老人说这是“马牙”，是不吉利的象征，要及时用针戳破，或者用淘米水擦破。其实，这种做法十分危险。

民间所称的“马牙”并不是牙齿，而是上皮细胞堆积造成的。“马牙”像米粒一样的大小，大多分布在牙龈或上腭两旁，通常会在数周后消退，这是正常现象，无需特殊处理。宝宝的口腔内粘膜十分脆弱稚嫩，且粘膜下存在着非常丰富的血管，宝宝免疫力较差，如果挑破马牙时造成粘膜损伤，很容易引发细菌感染，甚至引发败血症，出现生命危险。

女宝宝有乳房要挤挤

点评：受雌激素影响，会自然消失

有的宝妈发现，宝宝出生后3～5天，乳腺部位会出现肿块，跟蚕豆或鸽蛋一般大小。如果大人进行挤压，有可能会挤出乳汁。民间有一种说法，新生女宝宝的乳房出现这种状况一定要挤一挤，否则宝宝长大后会发生乳头凹陷或奶腺管不通。

这种说法简直是无稽之谈。这是正常的生理现象，通常是受妈妈雌激素影响造成的。宝宝在妈妈的子宫里开始就受妈妈的激素影响，宝宝出生后逐渐开始建立自己的激素水平。宝宝刚出生时正处于交替阶段，所以会出现有乳房的现象。当宝宝激素水平慢慢稳定下来后，这种现象就会自然消退。

所以，女宝宝有乳房千万不要挤，以免导致宝宝乳房发炎，化脓，甚至引发败血症，危及宝宝的生命。

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