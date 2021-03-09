如果你家娃有这些特征，恭喜，喜提大长腿一枚！

一到春天就离不开“长高”这个话题，如果你家孩子有以下这三个特征，恭喜你，喜提“大长腿”一枚！

1.小腿修长

有研究发现，人的高矮取决于腿的长度。人的上半身的长度基本相同，下半身长身高就高，下半身短身高就矮。孩子日后能否拥有一双大长腿，父母可以通过他小腿的长度进行判断。通常而言，小腿修长的人更容易比同龄人长得高，而且你会发现他们的膝盖位置也比较高。

如果孩子没有显现出来，大家要让他多参加跳舞、跳绳、蹦高、打篮球等跳跃性运动。

经常参加体育锻炼有好处可不少，比如可以帮助骨骼肌肉的形成，使骨骼更加强壮坚韧，有助于孩子身高增长；二是促进营养物质的消化吸收，帮助骨骼更好地发育。

2.腿型笔直

孩子的腿型对他的身高增长也有着非常重要的影响。从孩子下肢发育过程来看，胎儿在妈妈子宫内时，两条腿呈蜷缩状态；宝宝出生后，两条腿又白又壮跟“莲藕”一样，此时的腿型通常是O型腿。

2-4岁时，孩子的腿会变成X型腿，但不会持续太久。通常到了7岁以后，孩子的腿逐渐变得笔直起来，将来变成“大长腿”的几率较大，完全不需要绑腿等特殊处理。

有调查发现，绑腿不但不能帮助孩子腿部发育，还有可能导致髋关节发育不良影响长高。

3.脊柱挺拔

也可以可以通过脊柱是否挺拔来判断。脊柱是支撑人体骨架的支柱，位于后背正中央，孩子脊柱挺拔不但看上去正气十足，而且总会让人觉着身材比例协调。

注意，有的孩子喜欢使“W型坐姿”，这种坐姿看上去呆萌可爱，但会给骨骼发育带来不利影响，甚至会妨碍大运动发育，有可能造成脊柱前凸。美国儿科协会也指出，如果家长没有及时纠正孩子的W型坐姿，会影响他将来腿型的发展，出现X型腿、O型腿等，导致脊柱前凸妨碍身高增长。

因此，父母一定要重视起来，保护孩子的脊柱健康！

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