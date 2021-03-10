@准爸爸，这4次产检，必须陪着老婆去！

怀孕后，准妈妈就要开始产检啦，整个孕期大概要做12次左右的产检，而在这其中，有4次产检那是相当重要！所以，对于准爸爸来说，即使再忙，也要陪老婆一起去！

那么，我们下面就来看看是哪四次产检：

丈夫不能缺席的四次产检

孕期产检有很多次，但以下四次准爸爸一定要在场：

第一次：确认怀孕

很多女性发现自己怀孕，都是在家自己用验孕棒测的。为了确保准确性，还应去医院做进一步的检查。而这次检查就需要准爸爸陪妻子一起去，毕竟那种即将为人父母的紧张、激动、兴奋的心情是让人毕生难忘的。

第二次：首次听胎心

怀孕50-60天时，准妈妈去医院产检会第一次听到胎宝宝的心跳。听到胎心的那一刻，就能感受到生命的力量。

胎心正常说明胎宝宝已经稳稳扎根存活，如果准爸爸错过这一重要时刻，一定会很后悔的哦！

第三次：唐氏筛查

在所有的孕期产检中，唐氏筛查是十分重要的一关。怀孕16-18周时，通过唐氏筛查可以初步判断胎宝宝发育是否正常。

这次产检还是相当考验准父母的心理承受能力，筛查结果正常，准父母可以一起迎接好消息，继续呵护胎宝宝健康成长。如果筛查结果有异常，这就需要和医生讨论下一步该怎么做。因此，准爸爸在这个重要时刻一定要陪伴在妻子左右。

第四次：首次看到胎宝

怀孕24周时，准妈妈需要做一次三维B超检查，你也可以做四维哦~在这次检查中，爸爸妈妈可以在B超显示器上看到胎宝宝大致的样子，并观察他在子宫内的运动。

准妈妈做四维B超时，有可能会遇到胎宝宝用手挡着脸或者“背对镜头”的情况。此时，爸爸妈妈可以跟胎宝宝“沟通沟通”，让他露露脸呀~

陪妻子做产检，准爸爸请注意以下两点

准妈妈去医院做产检是需要有人陪同的，一来医院人员密集，准妈妈在人群中挤来挤去容易跌倒。二来，去医院产检需要排队挂号、缴费等，过程十分繁琐，准妈妈一个人来回奔走可能身体难以承受。还有一点就是，不管检查结果如何，有人陪同就可以一起分享和分担。

准爸爸陪妻子做产检还要注意以下两点：

1.有问题别把责任推给妻子

产检的过程有可能会出现一些意外情况，比如某个证件没有带、检查结果有异常等等。准爸爸不要把责任推给妻子，说一些难听的话，否则会直接影响准妈妈的心情，使她陷入无尽的自责之中，进而影响胎儿正常发育。

2.不要表现得不耐烦

孕期产检项目较多，过程相对来说比较复杂，准爸爸陪妻子产检时一定要保持耐心哦，可不要显得不耐烦！

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