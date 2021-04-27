连体衣OR分体衣，给宝宝穿哪种好？

眼瞅着预产期越来越临近，可是宝宝的生活必需品还没有准备好，这可怎么办好？育儿网编编听说，很多准妈妈都卡在了宝宝衣服的选择上，究竟新生儿是穿分体衣好还是连体衣好呢？

别着急，今天就给大家解答这一问题，赶紧拿出小本本，好好记一记吧~

连体衣or分体衣？

第一步：样式的选择

新生宝宝皮肤娇嫩，所以衣服的选择上要格外谨慎，如果选择那些穿脱不方便的衣服，很可能会伤害到宝宝。建议大家可以优先选择和尚服：

（1）穿脱方便

和尚服没有领子，可以让宝宝不受束缚，斜对襟交叉又能够保护好小肚肚；

（2）十分宽松

宝宝穿上后身体不受拘束，更加舒适；

（3）样式简单

衣服上没有多余的小零件，更加安全。

和尚服有系带式、按扣式，拉链式的，建议购买系带式的为好。按扣或拉链有可能硌到宝宝，会伤害到孩子，而系带式的则不会有这种担忧。

不过，给宝宝穿系带式和尚服时，妈妈要注意系带的长度，不要让宝宝缠到手臂或手指上。

第二步：款式的选择

选择好衣服的样式后，接下来要选择款式。一般来说，和尚服有分体衣和连体衣两种，我们来分别说一说：

1.连体衣

优点：

连体衣设计独特，不管宝宝是躺着、坐着，都能完美贴合身体，保护好了宝宝的小肚肚，能避免受凉。

此外，连体衣的裆部通常采用开口设计，也有的采用暗扣开合，这样换纸尿裤更加方便。

对于正处于大运动技能发展期的宝宝而言，穿连体衣更合适。

缺点：

宝宝发育速度惊人，几乎一天一个样。现在能穿的衣服，过几天可能就穿不上了。

如果连体衣尺寸小了，宝宝穿上身后会有束缚感，很难受。所以，连体衣的使用时间较短，更换频率也比较高，开销也就多了

另外，连体衣上面的暗扣如果做工不当，宝宝的皮肤也很容易被刮伤。因此，妈妈要注意检查这些衣服上的小配件。

2.分体衣

这里所说的分体衣，指的是上衣和裤子的两件套。

优点：

对于新生宝宝而言，每天的生活就是吃了睡，睡了吃，一天之中大部分时间都在床上度过。夏天的时候或者室内温度高，就可以让宝宝只穿上衣，方便更换纸尿裤，这样宝宝的双腿也更自在。但随着宝宝慢慢长大，肢体大运动开始发育，就需要穿上裤子了。

分体衣清洗起来比连体衣要方便。上衣弄脏了就洗上衣，裤子尿湿了就洗裤子，不像连体衣那样，裤脚脏了就要全部脱下来一起洗。

另外，宝宝发育较快，分体衣的使用时间更久一些，可以节省开支。

缺点：

宝宝穿分体衣，运动时后衣服容易卷上去，小肚肚就会露在外面，就容易受凉。

新生宝宝尿尿、便便的次数较多，穿上裤子后更换纸尿裤就有些不便了。

建议：

0-2个月宝宝活动量小，可以穿分体式衣。

3个月以上宝宝，建议穿连体衣，方便活动运动。

当然，还要根据宝宝自身情况，结合室内温度，给宝宝穿上合适的衣服。

给新生儿选衣服，这些注意事项要牢记

√ 选全棉材质

新生宝宝皮肤娇嫩，汗腺尚未发育完善，皮肤的保温和散热功能较弱，建议给他穿全棉衣服。全棉衣服具有轻、薄、软、保温性佳、透气性好的特点，对宝宝维持正常的新陈代谢和湿热平衡十分有利。

√ 适当宽松一点

宝宝天性好动，若穿的衣服太紧，会影响他的四肢的舒展和运动。而如果宝宝长时间缺乏运动，不仅容易生病，而且不利于正常发育。让宝宝穿适当宽松一点的衣服，不会影响他自由活动，对宝宝身心大有好处。

√ 够买正规厂家的产品

这样的衣服做工精巧、毛边较少，缝合细密，不会刮伤宝宝皮肤，穿起来十分舒适。

大家在给新生宝宝挑选衣服时，要注意查看衣服包装上信息，比如标签、产品执行标准、产品质量等级等等。宝宝的衣服一定要选择A类产品，也就是可以直接和婴儿肌肤接触的衣物，大家要看清楚才能买哦~！

√ 最好挑选浅色衣服

颜色鲜艳的衣服常常含有不少化学染色残留，宝宝穿上后很容易患上皮肤病。而且，宝宝喜欢咬衣服，如果把染料吃进肚子里，后果不堪设想。因此，大家最好给宝宝穿奶黄、白色、浅蓝等浅色系的衣服。

还有，有些太白的衣服往往添加了荧光剂，同样不适合给宝宝穿，也要多注意。

√ 款式越简单越好

新生宝宝的衣服应越简单越好，最好不要购买那些带有领结、领带、蕾丝的衣服给宝宝穿。还有，衣服上的装饰物要尽可能少或者没有，最好选择没有纽扣的衣服，以免宝宝误吞造成意意外。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)