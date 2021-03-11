原来，这些行为都会伤害孩子的眼睛，快停下来！

宝宝刚出生时，视力非常弱，看不清楚东西，能见度仅为20～30厘米。因此，护理好宝宝的眼睛对父母来说是一件十分重要的事情，但很多家长却会在无意中伤害到孩子的双眼，如果你还在干以下几件事，赶紧停下来！

1.使用闪光灯或浴霸

宝宝出生后，很多父母喜欢用相机给宝宝拍照，记录下宝宝每一个美好时刻。但宝宝眼睛脆弱，受不了强光的刺激，所以给他照相时千万不要开闪光灯，以免损伤角膜、结膜表层以及视网膜。

另外，给宝宝洗澡时，不少父母喜欢用浴霸给宝宝保暖。但浴霸发出的强光会损伤宝宝的视力，不要使用。如果想要用浴霸，洗澡前可以提前将浴霸打开，使浴室变得暖和起来。宝宝进入浴室后马上关闭。

2.床头挂玩具

不少父母会在宝宝的床栏中间系绳挂了一些可爱的小玩具。但是玩具距离宝宝过近，可能会导致宝宝斜视。

所以家长不要在床头挂玩具，或者定期调整玩具的位置和方向，以免导致宝宝眼睛内斜视。另外，逗宝宝时要将玩具离宝宝的眼睛远一些，不要过近。

3.睡觉开灯

研究发现，宝宝睡觉时不关灯会提高患近视的风险。有国外研究组织研究表明：两岁不关灯睡觉的宝宝比睡在黑暗中的婴儿近视的几率要高出四倍，孩子在黑暗中睡觉，近视的几率只占10%;而孩子不关灯睡觉，患近视的占34%，而孩子睡在强光之下，近视的几率为55%。

宝宝在出生后的前两年正是眼睛发育的重要时期。晚上开灯睡觉对于宝宝的视力影响是十分不利的。所以为了宝宝的视力健康，宝宝晚上睡觉时一定要关灯，给宝宝制造一个良好入睡的环境。

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