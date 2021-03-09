咸菜的杀伤力有多大？看完再也不敢给孩子吃了

宝宝没胃口，吃不下饭怎么办？面对这种情况，很多老人都会用咸菜来帮孩子提高食欲。但你知道吗？咸菜的杀伤力可不容小觑，甚至会引发癌症！接下来，育姐就给大家一一盘点咸菜对孩子的危害：

1.含有钙和草酸

危害：容易使身体生成结石

咸菜在腌制过后，里面含有大量的草酸与钙物质，宝宝肠胃消化吸收功能还不是很好，草酸与钙物质无法正常排出体外，在被身体大量吸收后，肾脏无法正常排泄，最终形成不易溶解和吸收的草酸钙，形成结石，给身体带来不小的危害。



2.营养大量流失

危害：无法给宝宝补充营养

宝宝正在长身体，日常饮食要保持营养均衡。而咸菜中的营养成分在腌制过程中已经大量流失了，无法给宝宝补充营养。

3.含盐量较高

危害：容易引发呼吸道疾病、肠胃疾病、高血压等

宝宝经常吃咸菜会使呼吸道粘膜受到刺激，容易引发呼吸道疾病。

高盐饮食会给宝宝的肠胃道功能带来不利影响，导致肠胃无法及时吸收其他营养元素，比如锌、钙等，妨碍宝宝的正常生长发育。

值得注意的，美国的一项研究发现，宝宝饮食过咸，有可能导致血压升高，特别是胖宝宝，血压升提升幅度更大。

4.含有大量亚硝酸盐

危害：患癌风险更高

腌制过程中，蔬菜容易遭受微生物污染，从而生成亚硝酸盐。经常吃咸菜，体内积累的亚硝酸盐多了就容易引发癌变。研究发现，宝宝小时候经常吃腌制食品，将来风险更高。另外，在新闻报道中经常可以看到儿童亚硝酸盐中毒的案例，主要原因就是吃了腌制的咸菜。

宝宝的日常饮食是一件大事，对他一生的体质健康和智力发育有着重要影响。妈妈要重视起来，保持科学饮食，讲究营养的均衡搭配，从而满足宝宝生长发育所需。

老人带娃可以减轻父母的负担，但如果老人在育儿观念上有原则错误，一定要及时和老人交流沟通，不要让错误的育儿方法坑了宝宝！

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