宝宝逮啥吃啥？这些安全隐患记得要消除！

在育儿群里，经常听到宝妈们吐槽，自家宝宝现在逮到啥就吃啥，无论是自己的手，还是衣服，玩具，甚至连自家宠物的尾巴都不放过！这让家长们紧张得不要不要的，毕竟“病从口入”，很容易发生意外的呀~

其实，这是宝宝进入了口欲期的正常表现，想要让孩子安全度过，你就要把一些安隐患提前消除！

宝宝喜欢咬东西，是到了口欲期

口欲期是宝宝生长发育过程中的必经阶段。宝宝进入口欲期后，会出现不停吃手、用舌头舔嘴边的物体、用牙齿啃咬手上物品等表现。

对年幼的宝宝而言，“口”既是生活的中心也是兴趣的中心，肚子饿时用“口”吃奶，不高兴时用“口”咬妈妈乳房，身体不适时用“口”哭喊。宝宝用手抓到物品时也会往嘴里塞，这是他们认识世界唯一的方式。

和手部神经相比，宝宝的口周神经发育的更早一些。所以，“口”是宝宝探索和认识世界的工具，他们通过“口”感知周围环境，拿到什么就吃什么，其实也是在学习。作为父母，大家要帮助宝宝更好地认识这个陌生的世界，顺利度过口欲期。

宝宝爱吃手，出自于天性

宝宝爱吃手，不少妈妈看到后会予以制止。其实，宝宝吃手大多是天性使然。

早在妈妈肚子里时，胎宝宝就喜欢吃手。吃手可以让宝宝获得安全感和愉悦感，当他感到焦虑或无聊时，可以通过吮吸手指获得心理上的安慰。

宝宝吃手，是探索外部世界的一种特有形式。宝宝吃手也是一种进步，说明他们的手眼协调、手指分化等一系列能力得到了发展。每个宝宝都会经历“口欲期”，父母越是阻止，造成的不利影响也就越严重。父母只要做好清洁卫生工作，保证孩子安全就行。

宝宝进入口欲期，这些安全隐患要消除

如果家中有以下这些安全隐患，赶紧消除：

1.容易造成伤害的物品

一切可能会划伤宝宝口腔的物品，家长都要收收好，不要让宝宝接触到。

2.容易引发窒息的物品

软糖、小颗粒水果、电池、小玩具、坚果、硬币等物品有引发窒息的危险，都不能给宝宝接触到，另外，玩具上的小零件要经常检查，保证牢固不脱落，以免宝宝误吞引发意外。

3.保证宝宝用品的干净卫生

宝宝的衣物、口水巾、玩具、餐具等要定期消毒，并放在阳光下晾晒。特别是玩具，妈妈要采用合适的方法进行消毒。

宝宝进入口欲期后会喜欢啃咬物品，父母不用阻止，只需做好安全和卫生工作，以免他啃咬有危险的物品和不干净的物品~

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