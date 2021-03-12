外国渔民捕获变异小鲨鱼，长了一张人脸！

据英国《每日邮报》报道，近日，印度尼西亚一名渔民抓到了一条疑似变异的小鲨鱼。当渔民将鲨鱼宝宝翻过身来时，发现它长了一张“人脸”，吓出一身冷汗！随后，渔民将这条变异鲨鱼宝宝的照片发布到社交媒体上，引发网友们的热议。

渔民捕获鲨鱼，在其腹中发现变异小鲨鱼

据了解，这条变异小鲨鱼是在印尼东努沙登加拉省罗地恩道附近海域被渔民捕获的。

2月22日，48岁的渔民阿卜杜拉·努伦在接受当地媒体采访时表示，前一天上午，他驾船出海捕鱼，意外捕获了一条成年鲨鱼。回到岸上后，他切开这条成年鲨鱼的肚子，在里面找到三条小鲨鱼，每条大约有20公分长。当他把鲨鱼宝宝抓起来看时，发现有两条和母鲨鱼长相相似，但另外一条的样貌有很大不同，它的腹部竟长着一张“人脸”！

从照片上可以看到，这是一条变异的鲨鱼宝宝，它尖尖的鼻子下面有一对圆圆的大眼睛，和正常鲨鱼眼睛长在脑袋两侧有很大不同。眼睛下面是一张大嘴，还没有长牙，嘴型和人类的嘴非常像。而且，眼睛和嘴巴的距离比例和人类也很像，很容易令人误会这是一张“人脸”。

鲨鱼宝宝照片在网上曝光，引发网友热议

发现变异鲨鱼宝宝后，阿卜杜拉感到十分困惑，甚至被吓坏了。他捕获变异小鲨鱼的事情在当地一传十，十传百，家里挤满了想看变异鲨鱼宝宝的群众。据阿卜杜拉透露，一些邻居想要购买这只变异小鲨鱼，但他没有同意。他会把这条鲨鱼宝宝留下，称它会给自己带来好运。

后来，他把这条变异鲨鱼宝宝的照片发布到社交媒体上，引起网友们的关注和热议。一名网友留言道：“真是太可爱了，仿佛是一个戴着尖帽子，很机灵的小宝宝。”还有的网友认为它长得很“呆萌”。但也有网友表示，这条变异的鲨鱼宝宝更像是一个“外星人”。

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