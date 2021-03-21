护理发烧宝宝有三误区，千万别踩！

当宝宝发烧时，父母常常会手忙脚乱，进而掉进误区中。下面给大家盘点各种常见误区，爸妈千万别踩~

什么是发烧？

当直肠温度(肛温)≥38℃，口温≥37.3℃，耳温≥38℃，腋下≥37.2℃，定义为发热。高热大多是指39℃或39.5℃以上。

护理宝宝发烧的常见误区

误区一：发烧有害于身体

发烧会激活身体的免疫系统，是身体的一种保护机制。尽管发烧会使宝宝精神不振、食欲变差、呕吐、身体不舒服，但不是所有的发烧都对身体有害。普通发烧(37.8℃~40℃)可以帮助宝宝抵抗体内感染，对身体有益。请注意，这并不意味着家长可以轻视宝宝发烧，一定留心观察，具体问题具体分析。

误区二：宝宝发热等同于发烧

宝宝体温上升，并不只有发烧一种原因。当宝宝跑跳等用力玩耍、哭闹、或热天在户外时间过长等，也会导致体温上升。通常来说，这种情况的发热，体温一般会在15分钟左右恢复正常，因此发热并不等同于发烧。如果妈妈不放心，或者宝宝仍感觉不舒服，可以通过体温计进行测量。

误区三：必须吃药治疗发烧

当宝宝发烧达38.5°以上时，可以考虑服用退烧药，期间多饮水，而且退烧药应当在饭后服用，以免肠胃受到刺激。每次服药中间一定要间隔4~6小时，且应时刻注意观察宝宝的发烧情况、体温变化。

退热药治标不治本，可能掩盖病情。当宝宝发烧不满38℃，如果精神状态佳，只需多喝水，多吃维生素C含量高的水果即可。另外，优先使用物理退烧的方法。

特别提醒，退热药不可自行增加使用次数或增加剂量，用药时间不要超过3天。

小贴士：

首先，不要对宝宝盲目用药，特别提醒，如果宝宝体温持续高烧不退，一定要及时带宝宝到正规医院就诊，以便能够迅速找到病因，从而对症下药。其次，抗生素等药品不要随便给宝宝使用，以防止出现肠道菌群失调、抗生素耐药性、食欲不振等不良反应。另外，如果家长乱给宝宝服用药物，可能掩盖真正的病因，难以查出影响正常诊疗。

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