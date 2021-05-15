宝宝哭闹不要管Ta？当心耽误了孩子

对于小宝宝来说，他们的语言就是“哭”。孩子哭了要不要立马哄他，一直以来都是比较争议的话题。其实孩子哭一定是有理由的，找到孩子哭泣的原因，再正确处理，孩子自然就会安静下来，具体我们一起来看看：

宝宝哭了，要不要赶紧哄

6个月之前，婴儿的思维还没有发育到可以用假哭来指使别人。而且，母亲无微不至的爱和安慰，可以帮助宝宝快乐健康成长。

宝宝不满一岁，胆子比较小，感到害怕时哭闹是很正常的现象，特别是夜晚，会长时间哭闹。

这段时期父母一定要给宝宝足够安全感，让他不再害怕，最好的办法就是多抱抱宝宝。搂抱对于建立亲子关系非常重要，如果婴儿长期无法从父母那里获得安全感，对以后成长非常不利。

宝宝哭闹的原因

吃喝拉撒睡

吃：宝宝喝完奶后哭闹，有可能是吃不饱，饥饿造成的。

喝：宝宝缺水，口渴难受，也会引起哭闹。

拉撒：宝宝泌尿系感染比较隐蔽，排泄前后常有哭闹现象，这是尿路感染的症状之一。

睡：宝宝在睡觉前容易哭闹，有可能是外界嘈杂吵闹引起的，父母要及时将宝宝抱到安静地方哄睡。

宝宝不舒服

肠绞痛：一般发生在宝宝出生后2-3周，随着月份增长，这种现象会逐渐得到缓解。

肠套叠：主要发生在宝宝半岁到1岁半之间，主要表现是腹痛、呕吐、果酱样大便。婴儿不会说话，病情严重时会哭闹，烦躁不安，短暂停歇后再次发生哭闹。建议出现这种现象得立即就医。

感染性疾病：这种疾病症状为哭闹、发热、咳嗽、呕吐腹泻等，应尽快带宝宝去医院为好。

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