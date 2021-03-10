怀孕后要不要继续工作？听听专家怎么说

孕妇是否应该坚持工作，不同的人有不同的看法。妇产科大夫认为，孕妇之间有个体差异，应该具体问题具体分析。总的来说，孕妇保持正常的工作状态对母婴健康是有利的，下面将为大家进行一一分析。

1.阔宽视野，增加交流机会

孕妇工作时会有很多与他人接触、交流的机会，这对于肚子中的宝宝来说也是一种胎教。良好的人际关系有利于准妈妈的身心健康。同时，准妈妈也可以从有经验的同事那里学到一些育儿心得。

2.摒弃负能量信息，分散注意力

准妈妈不工作，宅在家中会有很多空闲的时间。这些空闲的时间有可能让她们更容易接触到不良信息或者是负能量信息，比如婆媳矛盾、夫妻矛盾等等，从而加重孕期的焦虑。而正常的工作状态可以减少准妈妈对于负能量的接触，分散注意力。

3.每天坚持适度的运动

正常的上班状态可以使准妈妈保持适度运动量，而不是一味的待在家中。适度的运动可以促进准妈妈的血液循环和腿脚的灵活。

tips：尽管正常的工作有利于孕妇孕期的身体健康，但是也需要考虑特殊情况。如果准妈妈工作时需要长时间站立或者通勤时间较长；处于高温、具有辐射的工作环境；思想压力大等，建议请假，或者换一个有利于身心健康的工作环境。

如果准妈妈在进行产科检查时发现自己有以下情况时，应及时停止工作，在家安静养胎休息，如之前有过流产、有流产、早产的征兆或者风险；一直在出血并且有其他不舒服的症状；患有严重的心脏肾部疾病，胎盘不稳等情况。

发生以上情况，一定要保证自己的身心健康，尽量减轻工作压力和生活中的压力，或者直接在家休息暂停工作，好好调理保养身体。

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