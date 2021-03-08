孕期补钙这事，你一定要安排上！

“我每天都吃很多，怎么还会缺钙？”“孕期缺钙会有什么症状？”“孕期缺钙到底要怎么补呢？”孕期补钙是准妈妈们十分关心的一个话题。今天就给大家说说孕期补钙的事儿。

孕期为何会缺钙？

首先，胎宝宝的成长需要母体通过胎盘输送营养。不断给胎宝宝输送钙，才能确保其脊柱、四肢、颅骨的正常骨化。

其次，很多准妈妈在孕早期会出现早孕反应，比如恶心、呕吐、食欲不振等等，肠胃功能或多或少受到一定影响，再加上有孕后体内激素水平变化大，这些都会影响身体对钙的摄入和吸收。所以，孕早期时准妈妈体内的钙水平会有所下降，而孕中晚期对钙需求更大也更容易缺钙。

再来，饮食搭配不合理也会影响钙的吸收，比如钙离子和蔬菜中的草酸、植酸等会形成不溶性的钙盐。

准妈妈缺钙的危害

缺钙不仅会对准妈妈产生危害，而且对于胎宝宝的生长发育也很不利。

缺钙会使准妈妈出现抽筋、骨质疏松、头晕、贫血、松动等情况。而准妈妈缺钙，胎宝宝也容易缺钙，引起骨骼和牙齿发育不良、宫内发育迟缓、以后出牙晚和牙齿不齐等问题，甚至可致新生儿先天性佝偻病、新生儿低钙惊厥、免疫功能下降等。

准妈妈如何正确补钙？

1.分阶段补钙

不同的阶段，准妈妈对钙的需求量是不同的。孕早期时胚胎处于生长十分缓慢的阶段，准妈妈每天宜摄入800毫克的钙为宜。孕中期每天摄入1000毫克的钙为宜。进入孕晚期后，胎宝宝骨骼的钙化速度加速，需要大量的钙质，准妈妈每天需要摄入1200毫克的钙。

通常，建议孕20周开始额外补钙。这个时候注重补钙，不仅有利于胎宝宝的生长发育，而且有利于增强准妈妈的抵抗力和免疫力，预防一些孕期疾病，比如妊娠高血压等。

2.多吃钙丰富的食物

奶制品中含钙丰富，推荐准妈妈适当多摄入一些。猪肉、牛肉、家禽等肉食的钙也比较丰富，平时可以适当安排。至于动物内脏，钙含量也不算低。但是想要通过多吃肉、多吃内脏来达到很好的钙的摄取不现实，会导致胆固醇摄取太多，引起其他的一些问题。

所以，更推荐孕中晚期通过充足的牛奶或奶制品来补钙，另外可以额外补充一些钙剂。

3.选择合适的钙剂

现在市面上的补钙产品很多，大家选购时应注意其是药品还是保健品，钙的来源、含量，以及剂型等。如果不知道如何挑选可以听取医生的建议哦~

以上就是孕期补钙的一些小知识，希望可以帮助准妈妈们！

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