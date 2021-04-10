超实用宝宝喂养小知识，赶紧收藏！

宝宝出生后，“如何让宝宝吃得好，长得壮？”是很多新手妈妈心中的疑惑。今天育儿网小编就整理了一些宝宝喂养小知识，新手爸妈赶紧收藏起来吧~

1.初乳必不可少

初乳含有丰富的营养价值和免疫物质，有助于预防疾病，所以一定不要让宝宝错过哦~

2.宝宝6个月前建议母乳喂养

母乳可以增加宝宝免疫力、提升智力、预防疾病、减少婴儿猝死的几率，还可防止肠道感染，如果身体情况允许的话，建议纯母乳喂养至少6个月。

3.不建议喂水

宝宝是纯母乳喂养，六个月内不建议给宝宝喝水。母乳里含有大量的水分，宝宝渴的时候可以直接喝母乳来补充。而且宝宝喝太多的水会产生饱腹感，减少喝母乳的量，进而导致营养不良。如果宝宝是混合喂养或者是奶粉喂养，可以在两顿之间少量喂水。

4.喂养工具要消毒清洁

如果你家是混合喂养或者奶粉喂养，在冲奶之前，妈妈要将喂奶工具进行清洁和消毒，防止细菌进入宝宝体内。

5.严格按比例冲调奶粉

奶粉罐上都有明确说明该如何冲调奶粉，一定要严格按照比例冲调，如果添加奶粉过多，会导致宝宝上火；奶粉过少，会导致宝宝营养不良。父母私自改变配方奶的比例，会直接影响孩子的肾脏健康，所以万万不可随意冲调。

6.6个月后开始给宝宝添加辅食

宝宝6个月后，纯母乳或奶粉喂养都没法满足宝宝的成长发育需要，因此得及时添加辅食。注意，给宝宝喂辅食时，妈妈要循序渐进，每次都要少量加入新的辅食。父母要及时观察宝宝对辅食的吸收和反应，看宝宝是否有过敏症状，孩子一旦有过敏反应，应及时停止，三个月后方可添加。

7.添加辅食后，依然坚持母乳喂养

母乳是宝宝能量和营养素的重要来源，宝宝六个月后依然可以继续喝母乳，增加营养，增强免疫力，预防疾病。如果母乳不足，也可添加奶粉。

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