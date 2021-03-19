小肚子鼓成球，宝宝这是怎么了？

最近，有宝妈跟育儿网求助，说自家宝宝小肚子鼓得像球似的，这是怎么回事？又该如何缓解？下面，我们就来好好说说这个问题：

宝宝肚子胀的原因

1.腹壁肌肉发育未完善

宝宝的腹壁肌肉发育未完善，容易受胃肠充盈影响引发腹胀。大家不必担心，宝宝长大后，腹部就会变得平坦。

2.吞食过量空气

宝宝喂奶时姿势要正确，吮吸要慢，奶嘴大小要适当。如果喂养方式不正确，会吸入太多空气，引起腹胀。

3.消化不良

宝宝喂养过程中，注意腹部保暖，否则会引起消化不良，使宝宝腹胀，便秘难受等。

4.哭闹的结果

宝宝哭得厉害，会吸入大量空气，引起腹胀。这样会让他感觉不舒服，导致哭闹得更严重。

5.宝宝肠胃蠕动障碍

宝宝如果患有肠胃蠕动障碍、假性肠阻塞和先天性巨结肠，就有可能引发腹胀。

宝宝有无腹胀该如何判断？

办法一：用手摸

让宝宝平躺，用手轻按宝宝肚子，如果是软软的，说明没有腹胀；如果肚子摸上去硬硬的，很可能是胀气。

办法二：看表现

宝宝活动、吃奶和睡眠都正常，一般无需特殊处理。如果宝宝哭闹不止，不肯吃奶还会呕吐，说明腹胀严重，应及时就医。

如何预防宝宝腹胀

1.给宝宝喂奶时，要用正确姿势，不能让他吸入太多的空气。

2.妈妈要及时给宝宝喂奶，安抚好宝宝情绪，以免在哭闹时把空气吸入腹中。

3.宝宝吃完奶后，让他趴在妈妈肩膀上，轻轻拍打背部。等宝宝打完嗝后，再让他平躺睡觉。

4.经常给宝宝按摩肚子。特别喂奶过后1个小时按摩，动作要轻，让宝宝感到舒服，这样还能帮助消化吸收。

5.添加辅食时，要少吃容易产生气体的食物。

如何通过按摩缓解腹胀

1.腹部按摩

经常给宝宝以肚脐为中心，顺时针按摩，每天2-3次，每次五分钟。

2.热敷按摩

用温热毛巾敷在宝宝腹部，不要太热，以免烫伤宝宝，妈妈先试试，适合在按摩，每天10分钟左右。

3.按捏脊背

让宝宝趴在床上，脱去他的上衣，妈妈用手捏住宝宝脊柱两侧肌肉，从尾骨到颈部，每捏3-5下就向上提一下，可以缓解胀气。每天1-2次，每次3-5分钟。请注意，动作要轻柔。

宝宝需要家长无微不至关心和照顾，以上是小编整理关于宝宝防止腹胀的相关资料，希望可以帮助到大家。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)