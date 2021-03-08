护理宝宝私处，爸妈请牢记这些！

最近，有不少宝妈在后台咨询宝宝穿多大小内内，以及私处护理的问题。今天就给大家具体说一说，一起来康康吧~

宝宝多大要为穿小内内？

这个没有统一答案哦~一般来说，只要宝宝不穿纸尿裤，就应该穿小内内。原因嘛，主要有这几个：

1.保暖，防止宝宝腹部受凉

别小看小内内，它虽然布料少但有一定要的保温作用。尤其是天气冷或换季的时候，穿不穿小内内区别蛮大的。

2.保护宝宝私处，防止细菌感染

小家伙活波好动，想抓哪儿就抓哪儿，如果经常抓挠私处可能会引起细菌感染。宝宝穿上小内内呢，就能起到保护作用。

当然了，外裤也有保护作用，但外裤生产标准可比不上内衣，产生的摩擦比较大，不建议贴身穿哦~如果实在不想给宝宝穿小内内，那也最好穿满档裤，保护好宝宝的私处。

3.帮助宝宝接受如厕训练

给宝宝选择他喜欢的小内内，然后告诉宝宝要好好爱护，不要把它弄脏，并且趁机告诉宝宝如何如厕。宝宝的好奇心、求知欲很强，会认真学习如厕哒~

小屁屁的护理，注意男女有别

∞ 女宝宝

1.给女宝宝擦屁屁时，一定要从前往后擦，也就是从阴道口往肛门方向擦。这是为了防止肛门处的细菌被带入阴道和尿道。

2.平时用清水自上而下冲洗即可。大阴唇内的分泌物可对局部粘膜起到保护作用，不要全部清除。还有，不建议用沐浴露或婴儿皂清洗外阴，以免削弱外阴的自洁能力。

3.女宝宝私处最好不要用爽身粉。爽身粉的颗粒很小，很容易通过外阴进入阴道深处，埋下健康隐患。

∞ 男宝宝

1.给男宝宝擦屁股时，阴茎和阴囊的下面也要记得擦，以免大小便残留在内侧皮肤的褶皱里。

2.男宝宝3岁前包皮和龟头是粘连的，清洗时不要上翻包皮，以免伤到宝宝的生殖器。

此外，无论是男宝宝还是女宝宝，私处护理时不要遗漏了大腿根部，内裤要勤换洗。

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