牙缝大拉低宝宝颜值肿么办？其实这不见得是坏事

听说，有不少宝妈在为自家宝宝牙齿间隙大而烦恼。其实，宝宝牙缝大多是正常的生理现象，大家不要太过担心哦~今天就给大家做一个科普，不懂的爸妈快来了解一下吧~

孩子乳牙牙缝大，正常吗？

孩子牙缝大是一种比较常见的现象，多数是好事哦~

1.正常情况

在医学上，孩子牙缝大被称为“发育间隙”。与成人的牙齿不同，小朋友的乳牙通常在6岁左右开始脱落并长出恒牙。新长出的恒牙比乳牙的面积大，如果乳牙之间没有足够的“发育间隙”，恒牙的位置就会不足，可能出现“东倒西歪”的情况。因此，孩子的牙缝较大是一种正常的表现。

2.非正常情况

孩子牙缝较大也有可能是非正常情况，原因有很多种。如果发现孩子牙缝较大，牙齿生长异常，父母不要凭经验胡乱做出诊断，也不要相信民间偏方，应及时带他去医院就医，请专业的牙医检查并进行矫正。

总的来说，孩子牙缝大是正常的生理现象，大家不用太担心。正因为有这些空间，萌出的恒牙才得以有序排列。这种“生理间隙”通常在孩子6-9岁时出现，随着口腔骨骼的发育，加之牙齿的大小不会发生改变，因此恒牙有段时间是“错合畸形”的。这个时候，大家记得安抚好小朋友的情绪，帮助他们度过“丑小鸭”时期哦~

孩子牙缝大，有以下情况应及时就医

孩子乳牙的牙缝较大，通常是正常现象，但如果出现以下情况，说明孩子牙齿发育异常应及时就医，通过医学手段进行辅助纠正：

1.多长小牙

多长小牙，乳牙阻生也会导致牙隙大，进而影响牙齿的正常排列。长出的恒牙不仅排列不整齐拉低孩子颜值，还会影响进食。

如果发现孩子多长小牙，应及时带他去医院拔牙，以免影响恒牙的正常生长。

2.恒牙未及时长出

乳牙脱落和恒牙萌出有一个过渡期，在过渡期里容易发生牙缝大的现象。如果乳牙脱落一段时间后，恒牙仍未萌出，有很大可能是恒牙移位造成的。

面对这种情况，大家不要太担忧，可以先把孩子的基础口腔护理工作做好，等恒牙长出后再去医院做牙齿矫正。

3.唇带过低

唇带过低会使牙缝大，这大多是遗传导致的。建议带孩子去医院就诊，通过医学手段切开唇带附着点，记得尽早进行干预哦~

通常而言，大部分孩子会在5-7个月大时长出第一颗乳牙。到了6岁左右时，乳牙脱落恒牙长出，进入换牙期。在此期间，大家多注意观察小朋友的牙齿生长情况，如果发现牙齿生长异常，建议及时带其就医，请专业医生进行干预与矫正，使孩子拥有一口坚固又健康的好牙。

保护孩子牙齿的正确姿势

咱们做父母的可以从以下几方面入手来保护孩子的牙齿：

1.婴儿期正确使用奶瓶

这个时候，宝宝虽然还没有长牙，但乳牙和和恒牙已经暗藏在宝宝的牙床中了。如果用奶瓶给宝宝喂奶的姿势不正确，有可能会影响牙齿的正常生长。

有些孩子牙之所以“地包天”，就是婴儿期用奶瓶喝奶时压住上颌，或者含着奶瓶睡觉造成的。

2.养成漱口的好习惯

除了早晚漱口外，孩子吃糖后也要让他及时漱口。糖分残留在口腔里，对牙齿健康有很大危害，稍不注意就会引发龋齿。

3.使用正确方法刷牙

孩子年龄不同，应选择不同的刷牙方法，建议大家从宝宝3岁左右培养他养成自主刷牙的好习惯。

不满1岁的孩子，可以用指套式牙刷蘸取温水给他刷牙；1-2岁孩子，最好让他开始练习刷牙；3岁以上孩子，要坚持让他早晚刷牙，并养成饭后或吃糖后刷牙的好习惯。

4.控制孩子的糖摄入量

对于孩子来说，甜食是一个非常大的诱惑。完全不让孩子吃甜食太过残忍，但一定要注意控制孩子糖果的摄入量。特别是午后或临睡前，就不要让娃吃糖了。

俗话说“牙疼不是病，疼起来要人命”。牙疼往往是口腔疾病引起，究其原因说很有可能是幼儿时期没有养成良好的习惯，导致龋齿等健康问题。所以，想要宝宝拥有一口好牙，一定要从他们“无牙”时期就行动起来哦~

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