带娃出去，玩什么运动好？这份科学建议值得一看

带娃出去玩，主要就是为了让娃释放精力，充分运动。但是对于孩子来说，玩什么运动好呢？如何玩出新花样，让宝宝锻炼身体的同时又很开心呢？

这里编编就给大家整理了一份户外运动小建议，大家可以收藏起来了~

户外活动的时间和场所

带宝宝出门进行户外活动，选对时间和场所十分重要。

1.时间

天气晴好，温度适宜的情况下，每天可以带宝宝到户外运动两小时左右。春夏两季，可在上午10点前下午4点后带宝宝外出锻炼，秋冬季可选在下午3-6点较为合适。

如果室外气温低于10℃，或者是大风天下雨天，少带宝宝出门为好。

2.场所

公园、大型广场场所等区域空气质量好，负离子浓度高，在这些地方进行户外锻炼，可以促进宝宝的新陈代谢，帮助身体排出体内废物。适量的运动可以让宝宝的肢体协调能力得到锻炼，提高灵敏度，对身体健康发育很有帮助。

适合宝宝的户外运动有哪些？

带宝宝外出锻炼身体，以下户外运动都是不错的选择：

1.亲子游戏

在户外找一块空阔平坦的空地，在部分区域和宝宝玩“寻宝”游戏。父母提前把一些小卡片或小玩具藏起来，然后给宝宝一些提示，鼓励宝宝自己把玩具或小卡片找出来。

益处：这项游戏可以增强亲子互动，加强父母和宝宝之间的亲子联系，同时可以锻炼宝宝的思维发散能力。

2.跳绳

孩子学会跳绳后，父母可设置一个小目标，比如一分钟内跳多少个，鼓励宝宝达成。

益处：跳绳可以提高宝宝肢体协调能力和灵活度。

3.保龄球

宝宝3岁以上，就可以玩保龄球了，父母要让他学会正确的发球姿势。

益处：可以让宝宝手部肌肉力量得到锻炼。宝宝一个人玩，需要来回捡球，也可以他的腿部肌肉力量。

4.踢球

适合18个月以上的宝宝，父母可以让宝宝将皮球从一端提到另一端。

益处：使宝宝学会脚部发力，控制皮球的运动方向和距离。

小提醒：

开始户外运动前，父母一定要让宝宝做好热身运动。如果阳光强烈，父母要给宝宝做好防晒工作，以免损伤娇嫩的皮肤。

运动过程中，父母要在一旁看护，密切留意宝宝情况，不要忙着玩手机，也不要只顾着和别人聊天，要把孩子的安全问题放到第一位。

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