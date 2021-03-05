小家伙为何总揉眼？听听专家说的原因

孩子总喜欢揉眼睛，是怎么回事？别捉急，今天小编就带大家科普一下宝宝揉眼睛的原因。

生理原因

宝宝困了想睡觉，揉一会眼睛就会很快睡着，这是正常现象，妈妈们无需担心。如果宝宝不困却经常揉眼睛，有可能是养成了坏习惯，妈妈要特别注意，及时帮助宝宝纠正坏习惯。

宝宝手上有细菌，揉眼睛会使细菌进入到眼睛里，父母要注意减少宝宝揉眼睛的次数。宝宝哭闹或者因其他情况揉眼睛时，妈妈应及时制止，并及时用纸巾擦干眼泪，保证眼睛周围干净整洁。

病理原因

1.皮肤湿疹

宝宝眼部过敏，容易瘙痒，这是眼周皮肤湿疹造成的，此时他会经常用手揉眼睛。眼周皮肤湿疹的原因十分复杂，妈妈要及时带孩子就医，平时要经常给宝宝剪指甲，并且贴身衣物应以纯棉为主。

2.新生儿产道感染

宝宝出生时经过产道，受到感染引起的眼部疾病。妈妈要用干净的面纱在温开水中浸泡，然后拧干，由内到外给宝宝清理眼皮上的眼屎。

3.输泪管阻塞

如果发现宝宝一只眼睛流泪，并且有很多眼屎，经常揉眼睛，妈妈就要注意了，宝宝有可能发生了输泪管阻塞。父母应及时带孩子就诊，做进一步检查。

4.结膜炎

如果发现宝宝眼白部分是粉红色的，眼睛分泌物和眼睫毛黏在一起。宝宝又经常用手摸眼睛，可能是细菌或者病毒感染引起的结膜炎。此时，父母也要带孩子去医院及时就诊。

5.倒睫毛

宝宝的眼睫毛较长，眼皮的脂肪多，眼睑缘较厚，会使睫毛向内倒卷，称为倒睫毛。倒睫毛在眼表面刷扫，容易导致眼睛不适。一般情况下，倒睫毛都会自动恢复好，如果严重到摩擦到眼角，父母要带孩子就医，千万不要自行拔出睫毛。

6.异物进入眼睛

宝宝经常在地上爬来爬去，或者外出时候，小虫、灰尘或其他异物进入眼中，引起不适，宝宝就会揉眼睛。出现这种情况，父母洗手后可以用拇指和食指捏住宝宝的眼皮，向眼睛里吹气，刺激宝宝流眼泪，将异物冲出。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)