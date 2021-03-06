凶猛“倒春寒”来了！一定要捂好孩子这几个部位

时下，各地都遭遇了凶猛的“倒春寒”！冷空气来袭，想要做好孩子的保暖工作，家长一定要捂好宝宝这6个部位，赶紧来看一下~

1.腹部保暖

腹部保暖十分重要，宝宝睡觉时一定要给他盖上被子。要知道，即使睡着了小家伙也不老实，会在床上爬来爬去甚至滚来滚去，父母要特别注意宝宝腹部的保暖工作。父母可以给宝宝穿个小肚兜，防止生病着凉，也可以直接让宝宝穿睡袋睡觉。

2.头颈部保暖

脑袋是人体最怕冷的部位，也是手足三阳经汇聚的地方，因此需要特别保护，以免受风着凉引发头痛。出门时，可以给宝宝戴一顶可爱又保暖的小帽子，并给宝宝准备一条小围巾。

3.手部保暖

宝宝手部着凉可能会影响抵抗力，引发其他不适。因此，父母要注意给孩子手部保暖。父母可以给宝宝准备一双可爱又保暖的手套。手套最好是棉绒的，同时大小要合适，穿戴要方便。

4.足部保暖

人类足部的皮肤神经末梢丰富，是对外界感应最敏感的部位。人体感到寒冷时，手脚最为明显，脚冷，全身都会冷。因此，足部也要注意保暖。父母可以给宝宝准备一双纯棉、透气性好、大小合适、质地柔软的的小袜子。

5.背部保暖

人体的背部对温度的感应十分敏感，同样需要注意保暖。请注意，背部保暖要适度，不能过度保暖，以免宝宝出汗后受风感冒。父母要学会根据宝宝背部的温度来决定穿衣的多少。建议给宝宝穿上小马甲，热的时候脱掉，冷的时候穿上。

6.耳朵保暖

耳朵对温度的反应也很明显，宝宝外出时，如果天气冷，父母最好给宝宝戴上耳罩保暖。

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