宝宝萌牙时，会有这些不适，家长要留心！

如果你的宝宝出现情绪暴躁、食欲不振、睡眠不佳等症状，有可能是长牙了。下面，育儿网小编就给大家整理孩子出牙时出现的不适症状，各位家长可要留心了！

1.流口水特别多

宝宝长牙刺激牙龈神经，导致唾液腺增加，出现流口水现象。爸妈要及时帮他擦口水，准备柔软的棉布，用温水打湿后把口水擦干净。宝宝熟睡时，可以涂抹润肤霜保护皮肤。

2.宝宝牙龈红肿、疼痛

长乳牙时牙龈红肿疼痛，宝宝感觉很不舒服。父母可以找一些按摩牙龈的东西，如凉爽的黄瓜条或者胡萝卜，帮助宝宝缓解不适。

3.啃咬任何入嘴的物体

宝宝会啃咬任何入嘴的物体，以缓解牙龈内部的压力，让自己感觉舒服一些。宝妈可以用手指头裹上湿纱布，按摩宝宝的牙龈。如果发现宝宝咬嘴唇，要及时制止。

4.烦躁易怒

宝宝乳牙萌出，疼痛加重，出现烦躁、爱哭等表现。妈妈可以让宝宝咬磨牙棒从而分散注意力。

5.食欲不振

长牙期间，宝宝在吮吸时，牙龈会疼痛，导致食欲下降。妈妈可以给宝宝啃食凉爽的食物，或者用杯子或勺子喂奶缓解疼痛。如果没有改善，要带宝宝去医院就诊。

6.拉肚子

宝宝出牙期间有可能出现腹泻、食欲低下、大便偏稀等症状。妈妈要给宝宝多喂水，从而减轻腹泻症状。如果宝宝大便次数超过10次，应及时就医。

7.发烧

宝宝出牙时发热，是人体应对炎症的反应。只要宝宝体温不超过38度，精神和食欲都好，大家就不需要担心，如果超过38度，出现不肯进食，哭闹烦躁等症状，得及时就医。

8.睡眠影响

宝宝萌牙时和磨牙时会哭闹不安，这种情况时间不长，保持耐心，多安抚宝宝。

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