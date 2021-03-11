宝宝需不需要用枕头？看看医生怎么说

宝宝什么时候可以用枕头？很多宝妈会说，宝宝四个月就可以用枕头了，因为宝宝3-4个月就能抬头，身体出现向前弯曲，不给他用枕头孩子会难受。听起来很有道理嘛，但事实可没那么草率。我们一起来看看医生怎么说：

关于婴儿枕头，医生怎么说？

专家指出，婴儿会独立坐以后，颈前曲度才会真正形成，此时才能用枕头。过早使用枕头，会造成宝宝颈部过度向前倾，影响呼吸通畅。美国儿科学会则建议，1周岁前给婴儿使用枕头，会增加婴儿窒息的几率。

婴儿的床上不要放有枕头、毛绒玩具、床围等柔软的物品。宝宝活泼好动，喜欢改变睡姿，有时候侧睡或趴着睡，如果大人不在旁边看护，有可能发生意外。

什么时候适合给孩子用枕头？

宝宝能够独立自主坐起来后，脊柱的颈前曲已经形成，但弯曲度小，不用枕头也不会影响宝宝睡眠。

目前，还没有证据表明，宝宝何时应该使用枕头。研究发现，1岁后的宝宝有了自主意识，在睡眠中宝宝遇到危险的几率会显著降低。因此，宝宝一岁以后可以给他使用枕头。

父母可以给小宝宝选择合适、舒服的枕头。枕头的高度不需要太高，有三四公分就差不多。材质可以选择相对吸汗、比较透气的面料，这样宝宝用起来比较舒服。如果担心宝宝睡觉的时候多汗，或床垫较硬，可以用吸汗的棉毛巾对折，枕在宝宝的头下。

宝宝需要家长无微不至的关心，生活起居各个方面都需要考虑周全。只有这样，宝宝才能健康成长。

以上就是小编给大家整理关于宝宝使用枕头的相关知识，希望大家可以学以致用。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)