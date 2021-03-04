堵奶发炎，是继续喂还是停下来？看情况而定

对于母乳喂养的妈妈而言，最怕听到的三个字恐怕就是“乳腺炎”了！

一旦堵奶发炎，胸部就跟石头一样硬，而且还红肿胀痛，严重起来痛到跟生孩子有的一拼，连碰都不碰不得。

那么问题来了，得了乳腺炎后还能给宝宝继续喂奶吗？今天，育姐就跟大家好好说说：

母乳中含有大量脂肪，如果没有及时将过多的乳汁排出体外，或者乳管堵塞排奶不畅，乳汁长时间淤积会形成结块，进而发生堵奶，也就给了细菌的大量滋生提供了良好的物质环境。如果卫生工作又没有做好的话，就会引发感染，患上乳腺炎。

乳腺炎轻则乳房红肿胀痛，重则会出现化脓，实在是让人苦不堪言。遇到乳腺炎，妈妈们往往都比较纠结“还能不能喂奶”，我们接着往下看：

能不能喂奶，要视情况而定





1.有肿块伴、轻微红肿：可以继续哺乳

宝宝就是天然的通乳师，频繁吮吸可以帮助妈妈疏通乳管，让乳管保持畅通，如果是这种情况的堵奶，就多给宝宝吸一吸，很快就能好的。

2.有脓肿：患侧不喂，另一侧可继续喂

如果有一侧乳房发生脓肿，那么就用另一侧健康乳房继续喂。

3.有严重脓肿：不要给娃喂奶

如果情况比较严重的话，就能给宝宝喂奶了。如果妈妈不能确定自己的病情属于以上哪种情况，应咨询医生，按照医生的建议去做。

如何预防乳腺炎？关键要做好这几点





1.使用正确的衔乳姿势

有的妈妈会得乳腺炎，有可能是因为宝宝咬破乳头导致，为了避免出现这种情况，就要保证正确的衔乳姿势。

正确的衔乳姿势是让宝宝将下乳晕含在口中，使牙龈紧贴乳晕边缘。此时妈妈会感到乳头在宝宝咽喉处被吮吸，而不仅仅是在宝宝口腔前半段。

使用正确的衔乳姿势给宝宝喂奶，可以减少宝宝咬破乳头的几率，从而预防乳腺炎的发生。

另外，妈妈给宝宝喂奶也要注意抱法，要让宝宝身体贴近自己，胸贴着胸，而不是让宝宝平躺，接着再将宝宝的头转向乳头。采用这种抱法喂奶，可以让宝宝更有安全感。

2.奶量足或乳管堵塞，就别再喝催乳汤了

很多妈妈发现，产后被送回病房，家人早已准备好催乳汤候着了。家里的老人就会催着新妈妈喝：“快点趁热喝，这样才有奶给孩子喂。”

其实，对于首次生娃的新妈妈而言，乳管不一定是畅通的，此时喝催乳汤，母乳是下来了，但无法通过乳管排出体外，就会淤积在乳房内，并最终堵奶。因此，分娩后不宜立即喝催乳汤。

另外，妈妈奶量充足，就无需喝催乳汤下奶。如果奶水刚好可以满足宝宝，就是正正好的，根本没必要再催奶，这种情况也不容易发生堵奶。

3.哺乳前后要热敷冷敷

喂奶前后热敷和冷敷，不仅可以顺利给娃母乳喂养，还能防止涨奶堵奶，让自己也能感到更舒服。

喂奶前，用毛巾热敷乳房可以促进血液循环，有助于母乳分泌。喂奶后进行冷敷，可以帮助乳房降温，减少发生堵奶的几率。

4.及时喂奶并排空乳房

让宝宝多吸就是预防乳腺炎的最佳方法。妈妈感到涨奶时，应及时让宝宝吮吸乳房。如果孩子已经吃饱，就把多余的奶给拔出来。

给宝宝喂奶后，建议大家再用吸乳器吸一吸，从而排空乳房避免堵奶。

5.注意个人卫生

妈妈分娩后身体虚弱，出汗较多，所以要注意下个人的清洁卫生，以免发生细菌感染。

另外，文胸应选择纯棉材质，穿起来舒适柔软，防止长时间摩擦乳头，导致乳头破损。

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