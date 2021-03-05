喂娃吃药，这几种方法才管用！

生病了要吃药，但有很多孩子会抗拒吃药。如果此时父母用蛮力撬开孩子嘴巴逼其吃药，会加剧他对药物的恐惧感。那么，有什么好办法可以让孩子顺利吃药呢？

如何给孩子喂药

1.耐心循循善诱

孩子心智不成熟，对情绪的控制能力较差，对于不喜欢的药会极为抗拒。此时父母要耐心地安抚孩子，通过温柔耐心的言语使孩子放下内心戒备，让其顺利吃药。如果孩子不听话，父母千万不要强行灌药，可以等到孩子情绪稳定的时候再喂药。

2.选择合适的药剂类型

大部分儿童药都是果味或甜味的，更容易让孩子接受。

3.借助喂药工具

借助喂药工具会使得喂药这件事情事半功倍。常见的喂药工具有：

滴管：适用于严格量取小剂量的液体药物。

量杯：常用于需要量取较大用量的液体药物。

注射型喂药器：外观类似针管注射器(但无针头)，方便把药推到宝宝的嘴巴深处。

喂药奶嘴：前端是一个奶嘴，后面配有一个可以挤压的小瓶，适合用来喂一些味道较易接受的药物。

合适的喂药工具也只是工具，对孩子情绪的安抚是最重要的，千万不可强行灌药。

给娃喂药的常见误区

父母给孩子喂药时，应注意避开以下两个误区：

1.哄骗孩子药是零食

孩子没有判断力，万–孩子偷吃乱吃药物，可能会造成药物中毒。

2.用果汁或者牛奶服药

果汁、牛奶可能与药物之间成分发生冲突，轻则影响药效，重则引起药物中毒。

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