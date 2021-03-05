想提高宝宝的抵抗力，这3个错误不要再犯了

在提高宝宝抵抗力方面，有些父母的做法是不科学的，下面育儿网小编就整理了常见的三个误区，各位家长一定要避开！

1.盲目补充营养

不少父母认为，多吃营养丰富的食物可以促进宝宝身体发育，增强免疫力和抵抗力。其实并非如此，宝宝的日常饮食要注重营养搭配，单调的饮食既不合理也不科学，反而会造成相反效果，导致宝宝抵抗力低下，引发流感等疾病。

因此，家长要注意宝宝饮食的丰富性和多样性。

2.认为太脏就是不好

许多父母认为，宝宝抵抗力差，要远离灰尘、杂质和细菌。但是，过分干净的环境不仅会影响强宝宝抵抗力的提高，还会导致宝宝肠道菌群失调，易受到外界细菌的侵袭引发疾病。

3.不重视晚睡

宝宝白天睡得太多，晚上常常睡不着，导致生物钟发生颠倒。宝宝黑白颠倒，不仅会使父母夜里不能睡觉影响身体健康，还会影响父母的白天的工作。对于宝宝而言，黑白颠倒对宝宝自身的成长发育也非常不利，长期以往，会使宝宝免疫力下降，容易引发疾病。

良好的睡眠习惯、正常的生活作息有助于增强宝宝的抵抗力，促进宝宝身体发育。爸爸妈妈要慢慢将宝宝的生物钟调整回来，宝宝晚上睡不着，可以给宝宝讲故事帮他入睡。另外，室内灯光不要太亮，以免影响宝宝睡眠。

宝宝天性好动，父母要经常带宝宝到室外活动，呼吸呼吸新鲜空气，增强他的抵抗力，使其远离疾病。适当的室外活动不仅可以增强亲子关系，还有利于增强宝宝食欲，提高抵抗力！

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