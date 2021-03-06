学会这些小妙招，宝宝洗澡不哭闹！

大多数宝宝都喜欢玩水，对洗澡并不抗拒。但有很多父母把洗澡弄得很无趣，导致不少宝宝看到澡盆就开始哭闹，害怕洗澡。下面给大家分享一些让宝宝洗澡不哭闹的小妙招，快来学一学吧！

1.使用幼儿专用沐浴露

给宝宝洗澡，父母最好选择容易起泡且泡泡多的沐浴露，让宝宝享受在澡盆里玩泡泡的乐趣。宝宝的肌肤十分稚嫩，清洁不及时或者清洗不干净会让加重宝宝皮肤的负担，甚至引起湿疹、干燥脱皮等症状。所以给宝宝选择合适的洗澡产品是十分重要！

婴幼儿专用沐浴露不含酒精、香精以及其他具有刺激性的成分，不会给宝宝的皮肤造成负担。使用大人的沐浴露，可能会使宝宝感到刺痛很不舒服，从而对洗澡产生恐惧感。

2.使用沐浴帽或洗头躺椅

父母给宝宝洗头，洗澡水有可能会流进宝宝眼睛里，呛到宝宝的鼻子里，或者流到宝宝的嘴里，这种不舒服的感觉都会使宝宝讨厌洗头洗澡。沐浴帽和躺椅可以避免水流进宝宝眼睛里，父母可以用它解决以上这些问题。

3.使用可爱澡盆和小玩具

如果父母认为，宝宝身上不脏，给他冲洗一下就行了，那就大错特错了，这样做不仅不能给宝宝洗干净，还会给宝宝留下心理阴影。为了让宝宝爱上洗澡，享受洗澡过程，可以准备可爱的澡盆和一些好玩的玩具吸引宝宝的注意力，让宝宝边洗澡边玩耍。

选择玩具时，一定要选择安全无异味，没有尖刺、没有小零件的玩具，以免宝宝误吞。可以选择具有浮力的鸭子、勺子、小盆子等玩具，让宝宝在洗澡过程中开心地玩耍，从而爱上洗澡。

以上就是让宝宝爱上洗澡小妙招，大家学会这些，在宝宝在洗澡的时候就不会哭闹不止啦！

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