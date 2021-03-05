折一只小青蛙，一起回忆美好的童年~

几乎每个80、90后都玩过折青蛙吧，今天我们就一起来回忆童年，快带着孩子一起来折吧~

首先我们准备15cm宽的彩纸，一分为二，这样的一张纸可以做出两只小青蛙，首先先对折，然后再把下部分对角折叠两次，再对折一次，形成几条折痕。

然后把左右两侧向中间对折，然后把上面的部分按同样的方法折叠，按压紧实。

接着我们把左右两个角向上沿着中心线折叠，然后如图2再往两侧折叠，让三角形的两个边重叠即可，这个时候上半部分就完成了，然后下半部分以同样的方法折叠。

接着我们拿起来再沿着中心线，向后对折，然后再打开，得到一条折痕，接着对称折叠。

然后我们可以看到下部分还有一个小三角，我们向上折叠，这时候小三角其实是中空的，我们把两个小角塞进里侧去。

接着是让小青蛙跳起来的重要一步，沿着虚线把下面向上折，然后沿着虚线像后折，正好以后就可以松开，整理一下，小青蛙就完成了。

然后我们用白色纸剪出两个圆形，用黑色圆珠笔画上眼睛，粘贴在合适的位置，会跳的小青蛙就完成了，按压再松开，小青蛙就会向前跳跃。

呱呱呱，小青蛙，

圆眼睛，大嘴巴。

捉害虫，顶呱呱，

跳进水里找妈妈。

快来和宝宝一起折这款简单又有趣的小青蛙吧，比比谁的小青蛙跳得更高～

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