做一个折纸小猴子，让娃爱不释手~

活泼可爱的小猴子应该是最受小朋友们欢迎的动物之一了。今天我们就带大家一起折小猴子，开始喽~

我们要准备15cm宽的正方形双面折纸，如果没有双面纸，可以把两张颜色不同的纸用双面胶粘贴在一起哦~

首先，如下图2对角折叠，形成两条折痕，然后如下图3把一个角向折痕形成的交叉点折叠，折好以后再打开。

接着，如下图1再把刚才的角向第二条折痕的交叉点折叠，剩下三个角都是同样的折法。把最下面的角向对面的角折叠，与第一条折痕交叉点重合，如下图3。另外三个角都是同样的折叠方法，形成折痕。

于是，我们会看到上图4出现了四个小正方形，从标着数字1的正方形开始，沿着画虚线的对角线折叠，如下图，只按压画白色虚线的位置，得到折痕，四个边都是同样的折法，形成下图2的折痕。

从每个角开始，如下图1、2折叠，把多余的部分藏到里侧，四个角都是同样的折叠方式，形成下图3。再翻转到背面。

把最下面的边沿着中心线向上折叠，如下图1。上面也是同样的折叠方式，对称折叠，如下图2。接着以画白色虚线的位置向上对折，如图3。再以画白色虚线的位置向下折叠，形成下图4。另外一面也是同样的折叠方式。

两面都折好以后翻转到正面，以画虚线的折痕向后折，形成下图。

把画虚线的位置向后折，猴子的头部就出来了，小耳朵也要向后折一点，再把下面多余的三角沿着虚线向下折，然后涂上双面胶固定。

最后给猴子画上小表情，涂上红色的脸蛋，萌萌哒小猴子就完成啦~喜欢的宝妈，不妨带娃动手试一试哦~

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