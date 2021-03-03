又是一年过敏季，家有小宝要警惕这3种病！

春天万物生长，百花竞放，是过敏的高发季，如果你家宝宝是过敏体质，或者体质比较差的话，尤其要警惕以下三种过敏性疾病：

1.过敏性哮喘

有的家长发现孩子会在夜里喘鸣，喘鸣是哮喘的一种典型症状，而过敏引起的慢性咳嗽往往在夜里表现更明显，出现以上两种症状，父母可判断宝宝得了过敏性哮喘。但需要提醒大家注意的是，夜间咳嗽喘鸣不一定是过敏性哮喘，也有可能是细支气管炎、肺炎等疾病引起的。如果不能明确具体病因，建议带宝宝去医院检查，确诊后再对症治疗。

春天万物生长，空气中含有大量花粉和飞絮，父母要保持警惕，不要让宝宝接触过敏源，并经常清洗宝宝的床单被褥、衣物、玩具等日常用品，降低呼吸道和皮肤受刺激的可能，也可以打开空气净化器，提高室内空气质量。

2.荨麻疹

宝宝皮肤上有红色条状或团状皮疹，看上去跟蚊子咬过一般，有可能是患上了荨麻疹。引起荨麻疹的原因有很多，比较常见的有：食物或药物过敏、蚊虫叮咬、病毒感染等。

宝宝春天患荨麻疹，有可能是尘螨或蚊虫叮咬、花粉引起，但多找不到明确的病因。大部分荨麻疹并不严重，症状在几个小时内就会消褪，但如果情况严重，有可能引发窒息危及生命。

如果宝宝发生皮疹的部位没有转移，在原位置上24小时都没有消褪，有可能是其他疾病，应带宝宝去医院查明病因。宝宝患荨麻疹后皮肤瘙痒难忍，妈妈可以在患处进行冰敷帮其减轻瘙痒，也可以适当服用抗组胺药，缓解不适。

3.过敏性鼻炎

宝宝患上过敏性鼻炎，会出现鼻塞、流涕、鼻痒、打喷嚏等症状。由于症状和感冒十分相似，很多家长都难以分清。

患有过敏性鼻炎的宝宝打喷嚏较频繁，且在打喷嚏时会流很多清水样鼻涕，同时伴有强烈的鼻痒。以上症状通常发生在夜间、晨起、接触过敏源后。还有，过敏性鼻炎一般不会引起发烧，而宝宝感冒后有可能会发烧。另外，感冒是一种自限性疾病，对症治疗即可痊愈。但过敏性鼻炎的病程较长，需要防治结合才能让宝宝恢复健康。

春天预防过敏性鼻炎，关键在于不要让宝宝接触过敏源。带宝宝外出踏青，最好给他戴上防护口罩，回家后及时更衣，并用盐水清洗鼻腔。

如果病情严重，应及时带宝宝去医院就诊，在医生的指导下服药治疗。

最后提醒大家，如果无法明确宝宝病因，最好带他去医院就诊，千万不要盲目处理！

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