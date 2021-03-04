孕期要禁欲？错！为爱鼓掌好处多哦~

在很多人看来，女人一旦怀孕就要小心谨慎，安心养胎，不能做剧烈活动，更不能和丈夫同房。其实，正常情况下，孕期可以同房，而且同房对胎儿好处多多。别害羞，赶紧来看看吧~

孕期同房好处了解一下

孕期适度同房有很多好处，主要有以下3点：

1.促进胎儿发育

为爱鼓掌时，准妈妈会出现心跳加快、血流加快等自然反应。这些变化虽然微妙，但可以刺激营养供给，给胎宝宝发育提供更多营养成分哦~胎宝宝营养充足，自然发育得更好。

2.有助于将来分娩

孕期同房对之后的自然分娩有帮助哦~准妈妈在分娩时需提前扩张骨盆，如果孕期没有同房，骨盆状态相对比较紧张，扩张速度较慢，难免影响分娩的顺利进行。

如果准妈妈孕期时适当同房，骨盆会提前开始扩张，保持相对放松的状态，分娩时更容易打开，生产也会更顺利一些。

3.提供更好的孕育环境

从怀孕到分娩再到产后恢复，差不多需要一年左右。如果在这段时间里完全禁欲，难免会对夫妻感情带来不利影响。准妈妈在孕期心思敏感，如果出现家庭矛盾，肯定会影响情绪，进而妨碍胎宝宝的正常发育。

而如果怀孕期间适当同房，除了能增强夫妻感情外，还能让准妈妈保持心情愉快，放松身心，给胎儿的正常发育提供良好的孕育环境。

孕期同房请注意这些事项

虽然孕期同房好处多，但该注意的还是得注意哦：

1.选对同房时间

和孕中期相比，孕早期和孕晚期胎儿的稳定性相对较差，不宜进行同房。孕期同房，建议选在孕3月至孕7月这段时间。

2.注意个人卫生

准妈妈身体情况较为特殊，特别是私处。如果同房时不注意个人卫生，被病菌感染后不仅会影响准妈妈的身体健康，还会妨碍胎宝宝的正常发育。所以，夫妻俩同房后一定要做好基本的清洁工作，减少被病菌感染的风险。

3.动作不宜过猛

为了保护胎儿的安全，大家在同房时要控制好动作幅度和力度。如果同房时过于激烈，有可能会引发出血等不良反应，情况严重时甚至有可能会危及胎儿生命安全。这里提醒大家，同房时动作幅度不宜过大，并控制好力度。

所以说，孕期适当同房不仅可以增进夫妻感情，还有利于胎儿发育。但孕期同房一定要姿势正确，次数不宜过多，动作也不宜太激烈哦~

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