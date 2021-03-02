胎动时，小宝贝都在干嘛呢？原来ta也很忙

胎动时，宝宝都在干什么呢？有很多准妈妈认为，胎儿生活在黑漆漆的子宫中，一定炒鸡无聊。事实上，胎宝宝的生活相当丰富，ta们非常忙哦，一点都不无聊，下面就给大家详细说一说：

♥ 胎动时宝宝在做什么？

胎动发生时，胎宝宝通常在做以下几件事：

1.玩脐带

对于胎宝宝而言，脐带是陪伴ta的好伙伴，但一不小心就会被绕进去，不过大家也不用担心，一般情况下他会自己绕出来的。

准妈妈定期去医院做产检，只要一切正常，就说明胎宝宝平安健康。

2.睡觉

胎宝宝也要睡觉的，睡一觉的时间通常在20-75分钟之间。随着孕期的增长，他的睡眠慢慢变得有规律起来。

怀孕30周时， 胎宝宝开始频繁“做梦”，做梦次数可能比出生后还要多；

怀孕32周时，胎宝宝一天中90-95%的时间都在打瞌睡，其中有一部分时间在熟睡；

分娩前，胎宝宝调整了自己的作息规律，睡眠时间占一天24小时的85-95%，跟新生儿保持一致。

胎动时或许是胎宝宝在做梦，踢了妈妈一脚。

3.打嗝

准妈妈如果发现有规律的胎动，这有可能是胎宝宝“打嗝”。

这样的行为非常呆萌，但也是胎宝宝在练习呼吸技巧，想让自己的肺部功能更强大。

4.活动身体

宝宝天性好动，在妈妈肚子里就会表现出来啦。睡醒后，胎宝宝会活动活动身体。有时候一高兴，还会来个“翻身运动”。

尤其是到了孕晚期，胎宝宝除了经常翻身外，还会伸展四肢，伸手踢腿，展示一番“武艺”。

5.听妈妈的声音

怀孕4-5个月时，胎宝宝的听力慢慢发育成熟。他第一次听到的声音，是妈妈的肠胃蠕动声、心跳声或者是血液流动声。渐渐地，他就可以听到妈妈的说话声了。

宝宝从胎儿期就开始熟悉妈妈的心跳、体温和声音，出生后自然也就对妈妈更加亲近，只要被妈妈安抚，哭闹的情绪很快就没有了~

♥ 孕晚期数胎动，宝宝情况全知晓

通常来说，准妈妈怀孕24周后会出现明显胎动，并且有一定的规律性。其实，胎动是胎宝宝在向妈妈“报平安”。

到了孕晚期，准妈妈要掌握一项必备技能：通过数胎动判断胎宝宝的健康状况。建议大家从孕30-32周开始数胎动。

研究发现，正常情况下，健康胎儿的睡眠周期是20-40分钟，最长不会大于90分钟。妇产科专家指出，胎动每两小时为一个周期，次数在6次以上是正常情况。

♥ 数胎动的正确方法

由于个体差异，胎宝宝的胎动频率和节奏有很大不同。所以，准妈妈在统计胎动次数时，应将持续胎动简单统计为一次。

实际上，胎动并没有准确的计算方法。大家要找到胎宝宝的胎动规律，并结合胎动两小时大于6次的标准，从而判断出宝宝的健康状况。如果发生胎动异常，应及时去医院就诊，千万不要拖延！

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