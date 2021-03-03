准妈咪吃辣，羊水也会变辣？是真的吗

最近，育姐听到个新说法，据说孕妇吃辣的会使羊水变辣，孩子会被辣着！不会吧，这么一个脑洞大开的说法，居然还有人信？今天育姐就要给大家好好辟谣：

Δ 孕期吃辣会使羊水变辣？会辣到宝宝？

不会！

要知道，人体只会吸收食物中的营养成分，并不会吸收食物的味道。因此，吃辣味食物不会导致羊水变辣，自然也更不可能会辣到宝宝。

有人就要问了，有的孩子出生后总吐舌头，这不就是因为妈妈孕期吃辣太多，把孩子辣着的嘛~

宝宝出生后吐舌头是正常现象，因为新生儿的很多行为都出于本能，自己无法控制，比如吮吸、眼球震颤以及一些面部表情等。所以，宝宝吐舌头是一种本能反应，和妈妈吃辣的并没有关系！

Δ 孕妇究竟可不可以吃辣？

可以呀，但要适度~

适度吃辣可以有效刺激食欲，对于一些食欲不振的准妈妈来说有很大帮助哦~

Δ 准妈妈吃辣会导致宝宝早产吗？

基本不可能

量变才会导致质变，一切的影响需要达到一定程度或者积累到一定量才会引发。准妈妈只要根据自身情况适度吃辣，是不会引发早产的。而且偶尔吃一次辣，娿不会影响身体健康和胎儿发育。

如果吃辣真具有催产作用，那还要注射催产针干嘛呢？

Δ 孕期吃辣的注意事项

准妈妈在孕期吃辣，需要注意以下三点：

1.平常没有吃辣习惯，孕期不要突然吃辣

在激素的作用下，准妈妈的口味在孕期会出现一些变化，味觉和嗅觉的敏感性变强。

有的准妈妈孕前不吃辣，孕期非常想吃辣；还有的准妈妈孕前不喜欢吃酸味食物，孕期突然想吃酸，这都是很正常的现象。

不过，诸如酸、辣等刺激性味道，平常不爱吃的突然想吃，肠胃可能难以承受，因此刚开始最好少量尝试，让身体慢慢接受，否则反而会带来更多不适。

2.在可承受范围内适量吃辣

孕期吃辣过量会引发肠胃不适，特别是孕早期和孕晚期要更小心，建议准妈妈在自己可承受范围内适量吃辣。

有人吃辣后容易上火、便秘，这对身为特殊人群的准妈妈而言可是件麻烦事。本身孕期用药就得十分谨慎，而且孕期本来就很容易引发便秘，吃辣过量会加重便秘症状，“遭罪”的还是准妈妈自己。

3.辣条等含有添加剂的辣味食物别吃

有的准妈妈非常喜欢辣味烧烤、辣条等等，但这些食物口味越重，含有的添加剂就越多，有可能会危害母婴健康，建议大家不要吃。准妈妈如果想吃辣，可以在饭菜里加入适量辣椒，但不要吃含有各种添加剂的辣味食品！

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