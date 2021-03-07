这就是你产后腰痛的原因！赶紧自查

很多妈妈生完孩子后常常会出现腰痛情况，有的妈妈甚至疼得都弯不下腰，更不要说抱宝宝了。为什么妈妈会有腰痛情况呢？应该怎么缓解呢？大家来了解一下~

1.喂奶姿势不正确

很多妈妈为了让宝宝方便吃奶，常常会选择侧身或是弯腰的喂奶姿势。采用这两种姿势就容易导致腰部肌肉始终处在紧张状态，引发腰肌劳损。

妈妈喂奶时要尽量靠在椅背上，并在身后放上靠垫，给腰部一个支撑。喂奶时，放个板凳在脚边，一只脚踩在上面，膝盖上放个枕头抬高宝宝位置。喂奶时让宝宝枕着自己胳膊，手臂托着宝宝后背，这样宝宝重量全部放在大腿上，从而减轻腰部肌肉负担。

2.长时间躺在床上，不下床活动

很多妈妈产后都选择卧床休息，不愿下床走动。长此下去，腰部肌肉得不到锻炼，自然容易出现腰痛。顺产一天后、剖腹产两天后，妈妈就可以就下床走动，进行产后康复锻炼，这有利于腰部肌肉的恢复。

3.过早穿高跟鞋

有的妈妈追求时尚，生完孩子没多久就穿高跟鞋。妈妈穿高跟鞋，整个身体重心都像前倾，足部疼痛的同时引发腰部酸痛。因此，妈妈在生完孩子后应尽量穿平底鞋，让身体尽可能放松和舒服。

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