当你有这几个特征，说明产后廋身有效果啦~

卸货后，妈妈们都希望尽快甩掉身上的赘肉，早点恢复身材。除了称体重，还有什么办法知道自己有没有变瘦呢~其实，如果你发现自己有以下几个特征，就说明已经开始瘦了。赶紧来了解一下。

1.长时间运动也不觉得累

不少妈妈在产后瘦身初期一运动就气喘吁吁，感觉很累。但坚持一段时间后，即便运动量增加了也不觉得累。这种情况除了说明你产后身体恢复不错外，还说明你在变瘦哦，身体也变得有活力啦~

2.产后乳汁分泌变多

母乳喂养不仅能提高孩子的免疫力和抵抗力，还能帮助妈妈消耗体内多余脂肪。母乳中的营养成分主要来源于妈妈，分泌的母乳越多，体内脂肪消耗的也越多，自然容易变瘦。

3.喜欢吃瓜果蔬菜

爱吃油炸食物的人往往身材偏胖。这是因为油炸食物热量高，常吃容易导致肥胖。大家想要产后尽快恢复身材，最好少吃这类食物。如果你产后注重饮食健康，喜欢吃清淡的瓜果蔬菜，那么很快就会步入瘦身阶段。

4.照相时下巴变尖

在拍照时，如果你发现原本的双下巴变尖了，那就说明瘦身有效果了。这里给大家分享产后瘦下巴的方法：平时尽量减少低头时间，经常昂起头，多按摩，紧致脸部多余脂肪。

5.衣物变宽松啦

怀孕后，好多漂亮的衣服都不能穿了，只能重新买买买。如果你发现穿的衣物不像以前那般紧身，甚至穿起来松松垮垮的，那就要恭喜你了，说明瘦身有效果了，肉有变紧实哦~

提醒大家，产后身体还处在恢复阶段，减肥不可过于急躁，以免影响身体恢复。等到身体恢复差不多时，再进行产后瘦身也不晚哦~

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