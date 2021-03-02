突然断电，美国男童在睡梦中被活活冻死

据英国《每日邮报》报道，美国德克萨斯州一名男童因断电在严寒中被活活冻死。近日，他的家人把该地区的电力公司告上法庭，索赔一亿美元。

男童在家中被冻死，家人控诉电力公司

据了解，被冻死的男童名叫克里斯蒂安·帕冯·皮内达，只有11岁，他于2月16日被发现在家中身亡。当天，皮内达和弟弟睡在一张床上，因为停电，室内气温只有几度，导致其被活活冻死。

家人认为电力供应商和电网运营商“没有将危险情况及时告知用户，对用户的指导也存在问题”，对皮内达的死负有责任。

皮内达的姑姑表示：“我们不知道发生了什么，灯就突然熄灭了。城市应该对这种情况有完善的应对措施，为何会突然停电？如果不是突然停电，孩子就不会死。”

得克萨斯州是全美国唯一拥有独立电网的州，虽然不用接受联邦监管，但也使其他地区的应急电力的输送受到限制。在此次寒潮期间，有450万电网用户发生断电问题。

由于缺少饮用水、取暖设备等物资，目前得克萨斯州的死亡人数在30人以上，皮内达是4名遇难孩子其中之一。

总统承诺提供临时救济，半数居民面临缺水问题

美国总统拜登宣布，向德州居民提供房屋修缮、临时住房补助等联邦救济。

在此次寒潮中，断水带来的问题比断电更严重。一些家庭恢复电力供应后，又遭遇缺水问题。全州冻结的水管很多都发生了爆裂，导致1300万人缺水，差不多接近一半德州人口。

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