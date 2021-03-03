鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋，哪种蛋更适合给宝贝吃？

众所周知，蛋类营养丰富，含有维生素、矿物质、蛋白质等多种营养元素，非常适合给正在成长发育阶段的孩子食用。在生活中，我们常见的蛋有，鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋，那么究竟哪一种更适合给宝宝吃呢？今天，我们就来好好聊聊这个话题。

♥ 营养价值大PK，哪种蛋蛋更有营养？

1.鸡蛋PK鸭蛋PK鹅蛋PK鹌鹑蛋

其实，这几种蛋的营养价值差不多，下面就带大家一一解析：

（1）脂肪

每100克蛋中，鹅蛋含有15.6克脂肪排名第一，鸭蛋含有13克排名第二，鹌鹑蛋含有11.1克排名第三，第四是鸡蛋，含有8.8克脂肪。可见，它们之间的差别并不是很大。

（2）蛋白质

这几种禽蛋的蛋白质含量在12-13克/100克之间，相差很小。

（3）矿物质和维生素

这几种蛋的维生素和矿物质含量略有不同，但总体相差不大。比如，鹌鹑蛋的维生素A含量(337μg)比其他三种要略高，但鸭蛋的钙含量(62mg)又比较突出，而鹅蛋的维生素E含量(4.5mg)又要略微高于其他几种。

2.白皮鸡蛋PK红皮鸡蛋

同样的，这两种鸡蛋的营养价值差别并不大。

有人认为红皮鸡蛋的营养价值更高，但检测发现，白皮鸡蛋和红皮鸡蛋的营养含量相差无几。

其实，蛋皮的颜色由先天遗传决定。一只母鸡生出来的蛋，蛋壳颜色基本保持一致，即使在饲料中添加β胡萝卜素、核黄素、也只会让蛋黄颜色变深，蛋壳颜色并不会改变。

鸡蛋含有的维生素、脂肪和矿物质等营养元素主要存在于蛋黄之中，而蛋白和蛋黄一起吃要更有营养。不过刚添加辅食的宝宝而言，宜先吃蛋黄。

总结：营养价值没有太大区别

可见，妈妈无需纠结给孩子吃哪种蛋好，倒不如换着给宝宝吃，这样不仅能丰富孩子的口味，还能均衡营养。

根据中国膳食指南建议，成人每天吃40-50克蛋类，差不多是1个鸡蛋的重量。如果选择吃鹌鹑蛋，吃3-5个即可。

这里要特别说一下，鹌鹑蛋富含磷脂，可以促进宝宝智力发育哦~如果宝宝对鹌鹑蛋不过敏，完全可以把鹌鹑蛋加入到日常食谱中。

♥ 如何挑选到新鲜蛋蛋

很多大爷大妈在挑选鸡蛋时，会放在灯下照？这是什么操作原理？靠谱吗？

其实，用灯照的目的是为了看清鸡蛋内部的轮廓。蛋黄是一个球形，被两根系带固定在蛋的中央。随着温度的上升和存放时间的变长，系带会逐渐变细然后消失，蛋黄就会上浮靠近蛋壳，这就说明鸡蛋不新鲜了。

如果你没有灯具帮忙，你可以通过看蛋壳表面判断是否新鲜。为了保护内部组织，避免水分蒸发和微生物侵入，蛋壳表面会附着一层由水溶性胶状蛋白组成的膜，用手摸起来会有沙沙的感觉。如果发现蛋壳表面呈霜状且十分干净，没有光泽，通常是新鲜的鸡蛋，如果不是，说明鸡蛋存放时间太久了。

可超市里售卖的鸡蛋通常是包装好的，不能打开一个个看，怎么办？如果是透明包装，可以仔细观察鸡蛋表面，看其是否干净无裂缝；如果是预包装，要看一看包装上的生产日期，购买生产日期较近的那一盒。

小提醒：

使用煮、煎、炒等方式烹饪禽蛋，并不会导致蛋类营养大量流失。但需要注意的是，给孩子煮蛋时间不要过久，火候也不要过大，以免让口感变差，妨碍消化吸收。

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