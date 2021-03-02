孕妈睡姿大盘点，最合适的是这种！

为了让宝宝平安出生，妈妈在孕期总是小心翼翼，就连睡觉时的姿势也很谨慎。仰着睡害怕压到宝宝，侧卧着睡翻身又比较困难，那么，到底哪种睡姿比较好呢？

准妈妈常见睡姿大盘点

1.仰着睡

随着胎儿逐渐长大，如果孕妈妈仰着睡，那么子宫会压迫到腹主动脉，影响到胎盘供血，导致宝宝缺血或是缺氧。另外，仰着睡会还有可能压迫到下腔静脉，血液回流，导致准妈妈会出现头昏恶心，情况严重时还会引发排尿不畅、下肢水肿以及痔疮等问题。

2.左侧卧

这是比较合适准妈妈的睡觉姿势，左侧卧睡姿不仅能缓解子宫右旋，还能减少对血管输尿管的压迫，不会影响子宫肾脏心脏的供血。另外，左侧卧睡姿还能帮助准妈妈避免低血压或是水肿。

3.右侧卧

右侧卧不适合准妈妈。怀孕后，随着胎儿的增长，子宫慢慢向右旋转。若长时间选择右侧卧，子宫向右挤压会引发子宫进一步右旋，子宫血管牵拉或是扭曲，影响胎盘的供血，容易造成胎儿缺血缺氧。

4.趴着睡

准妈妈在孕期如果采取趴睡姿势，全身重量压迫到大肚子上，会影响到胎盘血流量，对胎儿发育不利。因此，准妈妈在睡觉时不可采取趴睡姿势。

关于睡姿的两个问题

1.左侧卧不舒服怎么办？

随着月份的增加，胎儿也在不断发育。准妈妈要想睡得舒服，可以选择多准备几个枕头垫在腹部、背后做支撑，两腿之间或是腿下面各放一个枕头，这样睡觉更舒服。

2.不能保证自己整晚都左侧卧怎么办？

其实，长时间保持一个睡姿也会感觉到不舒服。因此，大家不需要太过担心，可以慢慢将身体调整到左侧卧睡姿，不必纠结于一个睡姿。

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