产后5大后遗症常来扰，当心中招哦~

有了孩子后，妈妈们往往把重心转移到孩子身上，这也就使得很多妈妈忽略了产后后遗症。这里提醒大家，产后在照顾宝宝的同时也要多关注自己哦~

1.产后抑郁症

分娩后，产妇体内激素水平发生很大变化，从兴奋模式转入疲劳模式，情绪也从最开始的亢奋变成低落。再加上，宝宝出生后，家里人目光放在宝宝身上，或多或少忽略了产妇，产妇可能因此出现焦虑、失眠、头痛等情况。此时就要小心了，你可能出现了忧郁情绪，如果不及时调整，很容易变成产后抑郁。

想要产妇远离产后抑郁症，家里人多陪伴很关键，尤其是丈夫要尽量多陪伴。切记不要将所有的关注都放在宝宝身上，忽略了产妇。

2.产后乳腺炎

很多母乳喂养的妈妈产后都患上了乳腺炎，而且不止一次。大家产后可要注意做好乳房清洁工作，每次哺乳前要先洗手，用温开水清洁乳房，且每次都排空乳房，这样可以有效预防乳腺炎的发生。

3.产后排尿出问题

分娩时如果膀胱、子宫周围组织受损，尿道松弛，那么产后只要稍用力（打喷嚏、咳嗽、大笑时），尿液就不受控制的流出。

产后大家可以做些宫缩运动，慢慢恢复盆底肌肉的收缩力。坚持一段时间后，失禁表现就会有所好转，若是没有应及时去医院检查治疗。

4.产后意外怀孕

很多人误以为哺乳期不会怀孕，所以在同房时就没有采取避孕措施，结果“搞出人命”。发生这种情况，很可能对妈妈身体造成很大伤害。建议大家产后第一次同房就要采取避孕措施，以免意外怀孕。

5.产后腰腿酸痛

孕期时随着胎儿的发育，子宫逐渐变大，身体重心也随之改变，腰背部负担加重。再加上生产时在床上躺了很长时间且不能自由活动，又消耗过大，致使腰酸背痛情况加剧。

这种不适多是生理性的，只要产后适当运动，劳逸结合，就能恢复正常。如果疼痛症状长时间没有减轻，反而更加严重，应及时就医。

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