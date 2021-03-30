小长假来了！亲子游做足这些准备，不吵架~

清明小长假来了，很多家长都计划着带宝宝来场亲子游。但每每出门，有的小夫妻特别容易吵架。那么如何避免在旅游途中吵架呢？你需要做足这些准备：

带娃出行，夫妻争吵的原因

1.人多心烦

节假日，出门游玩人肯定是非常多的，室外，阳光照射，人很容易热。室内人也很多，空气不流通，变得烦躁起来。若宝宝还一直哭闹，那原本不好的心情肯定会更加糟糕，更容易发生争吵。

2.容易出纰漏

大人出行需要的东西不是很多，但宝宝就不同了。宝宝出门需要带的东西很多，比如奶瓶、纸尿裤、玩具、奶粉……如果爸爸妈妈不经常出门，出门时常常会有遗漏，相互埋怨引发吵架。

3.计划赶不上变化

在游玩前，夫妻俩肯定会做好计划。但在旅途中难免会有意外情况，若没有备用方案及时进行应对，夫妻俩也会为此吵架。

带娃出行，出门前做好准备工作

1.节假日出行不选热门景点

每逢节假日，热门景点都是人山人海。如果只是夫妻二人出行没啥关系，但带上宝宝就不是很方便，上厕所、游玩都要排队好久。因此，选择节假日出玩时，不要选择热门景点，可以选择比较偏冷且风景也很好的景点，这样玩起来舒服。

2.提前列好出门所带物品清单

在决定外出游玩后，可以提前列好物品清单，在出门前检查一遍，以防有遗漏。外出游玩东西不要带太多，带的东西一多玩的都不尽兴。宝宝所需物品要准备齐全，奶瓶奶粉、纸尿裤玩具都可以分开包装，这样取用时也比较方便。

3.夫妻双方一起做计划

外出游玩不是一个人的事情，是两个人的事情。只让一个人负责，中途出现问题，另外一个人肯定会埋怨对方。因此，在制定计划时，可以共同参与，这样计划也会更加周全。

4.提前规划路线

要知道节假日，不管是车票还是酒店都是非常紧张的。因此不管去哪里，都要提前规划好路线，订好车票以及酒店，这样才不会耽误旅行时间，玩起来也会更加舒服。

带宝宝出门需做好充足的准备工作，这样旅途才会更加顺利，矛盾也不会有很多。让我们放松心情，与家人在一起开开心心地玩一玩吧~

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