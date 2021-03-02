别再给娃吃添加剂啦！零食你得这么挑

宝宝零食如果选得对，可以很好地跟正餐互补，但如果选得不对，就可能会影响到宝宝的健康。

那么，家长该怎么正确给宝宝选择零食呢？

给宝宝选择零食的注意事项

对于零食，家长往往很纠结。想给宝宝吃，但又担心吃多了会让宝宝不好好吃饭，影响营养吸收和正常的生长发育。

零食种类有很多，给宝宝选择零食，除了外重视口味外，还要考虑营养成分，以免宝宝因为吃了垃圾零食而影响生长发育。零食量也要控制，不可多吃，以免影响正餐。

给宝宝选择零食，请遵循四原则

1.不选择含添加剂多的饮料

饮料其实并不推荐给孩子饮用，尤其是含糖高或是添加剂多的，会导致宝宝不爱喝水。因此，如果要给宝宝喝饮料，建议选择酸奶、牛奶等饮品，不要选择含添加剂多的饮料。

2.选择有营养且健康的

选择零食除了要考虑外观、宝宝喜好外，还要考虑零食的成分。为宝宝健康，家长最好选择无添加绿色健康的零食。

三岁以下的宝宝不可吃整粒的坚果，以免吸入气管引发宝宝窒息。而三岁以上的宝宝可以选择酸奶、鲜奶、坚果、饼干点心或是水果。

3.控制好吃零食的时间

家长给宝宝吃零食要错开时间，不要在正餐前吃零食，以免影响宝宝正常食欲。家长每天给宝宝吃零食可以2-3次，睡前半小时不要吃零食。

对于胖宝宝，家长要控制好吃零食的量，平时最好选择些低脂或是脱脂奶，水果，多喝白开水。

4.不健康的零食不要选

有些家长喜欢给宝宝吃油炸、烧烤类食物，有些家长则会给宝宝吃含盐量高或是添加剂多的食物，这类食物虽然吃上去美味，但是对健康却不利，因此家长还是要少给宝宝吃为好。

零食可以给宝宝吃，但要注意品种，建议选择易消化且能补充身体所需营养的零食，满足宝宝生长发育。为了不影响宝宝正餐食欲，最好选择小包装且容易保存的零食为好。另外，在选择零食时，家长应根据宝宝年龄选择适合他们的零食。

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