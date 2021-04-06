怪娃太贪玩？其实是你没和TA玩对

我们常说寓教于乐。但很多家长不知道怎么做，觉得自己孩子贪玩而且啥也没学会。其实，爱玩的孩子不代表只会玩，只要家长学会引导，孩子完全可以把对玩耍的热爱和专注投入到学习中哦~下面就和大家说说怎么引导婴儿玩耍。

0—3个月宝宝

★ 黑白轮廓游戏

处于这个阶段的的宝宝对黑白两种颜色特别敏感，更容易被他吸引。大家可以准备黑白两张纸，把黑纸剪成不同形状放在白纸中间，让孩子看，每张图片停留五秒钟，多次循环。这么多可以让宝宝拥有初步辨别色彩的能力。

大家记得要多鼓励宝宝哦~宝宝虽然还小，但当他从观察中得到认可，他的喜悦感和参与度还是会随之增加的。

6个月及以上宝宝

★ 认识生活中的小事物

这个游戏没有时间、地点限制，适合和六个月大的宝宝玩。大家可以事先准备好道具，包括到不限于宝宝玩具、色彩鲜艳的水果等。每拿出一样告诉孩子是啥，让他触摸感受。通过这个游戏，可以让孩子认识、辨别各种事物，还有助于培养视觉与触觉体验。

需要注意的是，宝宝的耐心有限，不可能长时间坐在那乖乖听你讲。建议大家把这个游戏融入到生活中，吃饭、出游时都可以哦~

★ 积木游戏

积木可以拼成各种造型，比如房子、小车等，而宝宝在拼搭中对空间方位以及距离深度感知能得到很好的锻炼。

和宝宝这个游戏，家长不用多说，在他面前多玩几次就能吸引他的注意啦~一开始，孩子喜欢玩推倒。等宝宝大一点，大家就可以让孩子发挥自己的想象力，像怎么拼就怎么拼。另外，也可以和孩子比赛，拼之前约定好特定的形状，考验宝宝对外界事物的认知力。

7—8个月宝宝

★ 躲猫猫游戏

应该没有宝宝不喜欢这个游戏了，它可以增强宝宝的空间概念。大家可以将宝宝喜欢的玩具藏在房间的某个角落，露出少许让宝宝去寻找。也可以让孩子躲起来，自己去找。就算孩子躲得不好，你也要表现的很难找，让孩子获得多一点隐藏的乐趣哦~

除了考虑游戏本身外，游戏场地也要考虑下。大家可不要整日让宝宝宅在家，进行枯燥的学习。不妨多带宝宝外出，在大自然中学会新知识，比如花是怎么开花的，小草是怎么钻出地面等等，在玩耍中开发发展智力、想象力以及创造力。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)