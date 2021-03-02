生姜能止孕吐？还能生发？真有这么神奇吗

生姜是“厨房三宝”之一，关于它的功效，也有各种传说，比如“生姜能止吐”、“生姜可以防脱发”、“生姜可以帮助生发”等等。

似乎好像，生姜是一种神奇的存在，能够搞定很多问题。那么事实真的如此吗？今天育儿网小编请来专家，为大家解密：

生姜能防脱发？能生发？

现如今，秃头男孩、秃头女孩越来越多。很多人听说生姜有防脱发的功效，就开始拼命吃生姜，还用生姜擦头皮。

然而事实上，到现在为止，还没有研究可以证实生姜及其成分具有预防脱发的作用。甚至有实验表明，生姜中含有的某些成分还会影响毛发的正常生长。但也有一些实验发现，生姜中的有效成分——姜酚能够杀菌，有助于改善头皮屑过多、头皮发痒等问题。

如果你脱发很厉害，就不要执迷于生姜了，一定要及时去医院就诊。

生姜能缓解痛经？

生姜对缓解痛经，可能还真有点用。有研究发现，吃生姜提取物的那一组志愿者，有62%的人感觉痛经有所缓解，跟服用常见止痛药的效果差不多。不过，这项研究没有设立对照组，所以不能排除安慰剂效应的可能。

但吃生姜本身也没什么不好，所以如果有痛经，可以试着吃一点姜粉、姜片或者喝生姜茶，说不定就有效果了呢~

生姜可以止吐吗？

铛铛铛~生姜真能止吐哦~研究表明，自由基会促进5-HT3递质的释放，而5-HT3递质是引发呕吐的关键物质，生姜可以抗自由基，因此具有止吐的功效。

生姜能刺激胃黏膜，从而释放更多的内源性胃蛋白酶，对改善肠胃机能很有帮助。生姜还能抑制消化道（包括胆囊在内）的平滑肌运动，从而缓解胃动过速，起到止吐的作用。所以，如果遇到晕船、晕车、孕吐等情况，完全可以吃点生姜来缓解。

另外有研究表明，生姜具有降血糖的功效，改善认知功能障碍，所以Ⅱ型糖尿病病人适量多吃生姜有助于身体健康。

晚上吃生姜等于吃砒霜？

民间还有种说法：“早上吃姜胜参汤，晚上吃姜似砒霜”。按这个说法，晚上吃生姜，会影响身体健康咯？其实，这种说法并没有科学依据。

这种说法的起源可能和生姜中的姜辣素有关。姜辣素对心脏和血管有刺激作用，会导致心跳加快和血管扩张，吃太多可能会令人精神振奋，尤其睡前吃容易让人睡不着觉。

但不管是早上吃还是晚上吃，生姜含有的成分是不会发生变化的，更不可能会出现砒霜那样的强烈毒性。只要正常当配菜吃，就不会对身体造成不利影响。

小提醒：

生姜发霉腐烂后不宜食用，但生姜长芽后还是可以吃的。生姜当配料吃没有任何问题，但千万不要盲目相信生姜的那些“传说”，该看病还是要去看病的~

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